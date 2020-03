Klid a ticho zavládlo mezi regály nové Městské knihovny v Kaplici. Jenom sem tam mezi knižní tituly zavítá vedoucí Jiřina Kostková.

V lednu knihobudku doplnili žáci SOŠE a SOU Kaplice. | Foto: Archiv SOŠE a SOU Kaplice

„Knihovnu jsme pro veřejnost zavřeli před týdnem. Ještě týden jsme chodily s kolegyněmi do práce a dodělávaly vše to, na co nebyl čas,“ líčí. „V pátek jsme zavřely docela a jsme doma. Vybíráme si starou dovolenou nebo indispoziční volno. Je to ale divný stav, když je člověk zvyklý chodit do práce. Nicméně zatím si to užívám.“ Samozřejmě knihovnice dodržují poctivě všechna nařízení, ale také chodí ze schránky vybírat noviny. „Přejeme si, aby to brzy skončilo a těšíme se na návrat,“ dodala vedoucí.