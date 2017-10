Co si lidé ve městě prosadí, bude na nich

Český Krumlov - Krumlovští už mají jasno, které projekty pro vylepšení města navržené obyvateli půjdou do veřejného hlasování.

Na dvakrát se na městském úřadě uskutečnilo setkání s těmi obyvateli, kteří se aktivně zapojili do přípravy tzv. participativního rozpočtu. Tedy rozpočtu, kdy o části městského rozpočtu diskutují a rozhodují obyvatelé určité lokality. Nejprve usedla se zástupci města ke společnému stolu skupina obyvatel oblastí Nové Dobrkovice, Latrán – Špičák, Nádražní Předměstí, Domoradice a Vyšný. V druhém sledu byly na programu oblasti Nové Spolí, Horní Brána, Plešivec a Slupenec.



„Předkladatelé projektů mohli ještě upřesnit své projekty, dovysvětlit, kde přesně si záměr představují a podobně,“ říká mluvčí města Petra Nestávalová.



„Jednání s předkladateli sloužilo k seznámení s projekty, které postupují do hlasování,“ vysvětlovala Petra Nestávalová, která na jednání nechyběla. „Harmonogram je naplánovaný tak, že v příštím týdnu zveřejníme seznam projektů k hlasování, týden bude mít veřejnost na to, aby se s projekty seznámila a hlasování bude spuštěno v první polovině listopadu.“



Z Plešivce se například do projektu zapojila Jana Konrádová. „Líbí se mi, že město do rozhodování o části peněz zapojuje obyvatele. Ale na druhou stranu se podivuji, že kvůli rozdělení 500 000 korun je takových ´cirátů´. Ale je to dobrý nápad, je hezké, že se ptají lidí, co by sami chtěli. Mohli se do toho zapojit místo kritiky při sezení v hospodě. Popravdě jsou to ale často věci, které měly být už dávno udělány. Na Plešivci máme rozbité obrubníky a chodníky, hlavně chodník před školkou je hrozný. Po městě je málo odpadkových košů. Já jsem prosadila, že se udělá osvětlení u garáží. Je tam tma a lidi proto raději než v garážích nechávají auta zaparkovaná na sídlišti.“



Z Plešivce je také Aleš Drha, ale vylepšení navrhl pro Nové Spolí a rád by našel také něco pro Slupenec. „V Novém Spolí jsem navrhl vylepšit sportovní hřiště, hrajeme tam nohejbal. Ale hlasovat pro něj nemohu, protože v té lokalitě nebydlím. A ve Slupenci jsem dřív bydlel, tak bych rád něco udělal i pro něj. I když 20000 korun je tak na jednu lavičku a odpadkový koš. Je to ale startovací fáze a věřím, že příští rok to bude lepší.“



„Upřesnili jsme si tu projekty,“ řekl po setkání místostarosta Josef Hermann. „Řekli jsme si, že navrhovatelé některé věci mohou ještě do pondělka doplnit. Do projektu se nezapojilo mnoho lidí, ale kdo se snaží, je aktivní, může být odměněn.“