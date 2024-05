/FOTO, VIDEO/ Sobota v Českém Krumlově patřila běžcům. Ti zaplnili městský park, kde běhaly děti a na trať vyrazili i vozíčkáři, dospělí pak vyrazili na okruhy v délce 5 a 10 kilometrů. Konal se tam první, resp. nultý ročník COOP Runu, charitativního běhu, který svou přítomností zaštítila Denisa Helceletová, slavná běžkyně-olympionička. Podívejte se na start dětských kategorií.

COOP Run v městském parku v Českém Krumlově. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Denisa Helceletová v Českém Krumlově ale nebyla poprvé. „Jsme tu s rodinou často, je to jednak nádherné město, ale hlavně tu v létě pořádáme Kempy vítězů, známe se tu se spoustou lidí,“ vysvětila. „Poprosili mě, jestli bych se nestala patronem COOP Runu. Ráda jsem na to kývla a tuto akci podpořím. Vzala jsem sebou i děti, starší dcera i běžela.“

S malými běžci se rozcvičila a provedla je před závodem celou trasou, aby věděli, do čeho jdou. „Je to výborná akce, doufám, že se to dostane do podvědomí akcí a s dalšími ročníky jich bude postupně přibývat,“ pochvalovala si hojnou účast. Sama už aktivně nezávodí, kariéru skončila v roce 2017. „Teď pracuju ve fitku a hlavně posiluju, běhání jsem nepropadla, to mi během závodění stačilo na celý život,“ smála se. „Do toho mám i spoustu kroužků, takže se nezastavím.“

Tomáš Zunt, ředitel ICOSu, o. p. s., v jehož prospěch se běh běžel, přiblížil, jak tato akce vznikla. „Oslovil nás ředitel Jednoty Kaplice, že by byla poptávka po tom, abychom měli dobročinný běh i v jiném než listopadovém termínu, který taky podporují. Ale jelikož nejsme běžecká agentura, tak jsme to museli s díky odmítnout, máme dost práce s tím, co už děláme,“ vysvětlil. „A tak přišel s tím, že to pro nás zorganizují, což je naprosto úžasné. My jen lehce vypomáháme a poskytli jsem jim samozřejmě naše know-how z Jedenáctky. Nultý ročník měl být pro pár lidí, pak nastoupili tady chlapci a trošičku nám to nabobtnalo,“ hodnotil rozesmátý, když se rozhlížel po zaplněném parku.

Zdroj: Youtube

Šéf Jednoty Kaplice Jan Hoffmann, který sám pravidelně běhá Krumlovskou 11, potvrdil jeho slova. „Oni totiž dobře vědí, co to znamená, zorganizovat takový běh! Nemít organizační tým s Martinem Hákem a MCU, těžko by se to dotahovalo do konce.“

Přípravy na COOP Run vypukly už v zimě. „Nó, hned po Vánocích už se jely noty naostro, celé jaro jsme tomu dali,“ dodal Martin Hák, jednatel MCU.

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Registrace byly připravené pro tři stovky lidí. „Pro všechny děti jsme připravili malé dárky. Ale hlavně je třeba zdůraznit, že běh je opravdu dobročinný, celý výtěžek ze startovného společně příspěvky od našich partnerů jdou rovnou na ICOS,“ než předal šek na 45 tisíc. „Přidala se k nám i nadace Hlas srdce.“

Trasu pro vozíčkáře v parku vytyčil lékař Martin Fürst, krumlovský pediatr, který ochrnul při úraze. „Vymysleli jsme trať tady po parku, která by mohla vyhovovat, tak uvidíme, jak se to osvědčí. Vymyslet trasu v centru, aby byla bezpečná, by byl asi mnohem větší oříšek,“ přiblížil. Dodal, že ho samotného příjemně překvapilo, kolik lidí se v parku sešlo a že na trať vyrazilo tolik dětí.

COOP Run v městském parku v Českém Krumlově.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

„Jak jsem se o běhu dozvěděl? To vám nepovím, protože to nevím. Mě sem s dětmi poslala manželka!“ smál se tatínek Petr Vegeš. „Běžel syn Petřík, doběhli jsme ale mezi posledními, protože bohužel zakopl a spadl. Neobešlo se to bez slziček, ale zvládl to a nakonec dostal i medaili, tak je spokojený.“