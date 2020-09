COVID-19 je tu zas. Druhý stupeň kvůli němu uzavřela Základní škola Křemže a zbývající učitelé nasadili roušky.

Žáci 2. stupně Základní školy ve Křemži už jsou zase doma. | Foto: zsmskremze.cz

Pozitivní test na COVID-19 měla jedna z členek učitelského sboru. „Sdělila nám to v pondělí, ještě před zahájením školního roku,“ říká ředitel školy Jiří Thám. „S žáky tedy vůbec nepřišla do styku, pouze s některými kolegy během přípravného týdne. Ihned jsme to řešili s hygienou a užší skupina lidí kolem ní je dnes na testování.“