„Letos už můžeme bez omezení cestovat, také se ubytovat a Turistický spolek Lipenska tak mohl loni úspěšnou akci zopakovat, tentokrát pod názvem Covide, končíme! Jedná se o pokus soustředit v jeden den, v jednu hodinu, co nejvíce otužilců, kteří se ponoří do ledové vody řeky Vltavy nebo přehradní nádrže Lipno,“ vysvětluje za organizátory a předseda Turistického spolku Lipenska Jiří Mánek.

Spolek chtěl podle mluvčího na Lipensku akci pořádat již loni pod názvem Covide, nezlob mě! Nakonec ale pořadatelé museli pravidla kvůli platným hygienickým nařízením změnit a ta se konala v covidovém módu. "Kvůli pandemickým opatřením se všichni do ledových vod nořili doma a pořízené otužilecké fotografie si on line na webu lipensko.cz vytvořili certifikát. Ten pak sdíleli na sociálních sítích. Napříč celou republikou takto vzniklo téměř 3000 certifikátů. Podle hrubého odhadů organizátorů se akce zúčastnilo i 10 krát více lidí z celé republiky," uvedl Pavel Pechoušek.

Ponor do ledové vody se letos za účasti komisařů pelhřimovské agentury Dobrý den konal na 10 místech. V Nové Peci, Horní Plané, Černé v Pošumaví, Dolní Vltavici, Přední Výtoni, Frymburku, Lipně nad Vltavou, Loučovicích, Vyšším Brodě a v Rožmberku nad Vltavou, a to od 13 do 14 hodin.