Velikonoční jarmark v Táboře, vycházku po křížové cestě v Klokotech, Jarní slavnost na Kamenném mostě nebo velikonoční dílny ve Sladovně v Písku či v celé republice ojedinělé pekání vajec v Prachaticích pořadatelé ruší. Jinde se obvyklé tradice mění či přizpůsobují preventivním opatřením.

Hrkání bude

V Budějovicích se i letos nakonec uskuteční tradiční Velikonoční hrkání maskovaných postav v černém s hrkačkami, za kterým stojí divadelník Víťa Marčík. „Nechceme podrobnosti o akci šířit jinde než mezi sebou. Chtěli bychom, aby hrkání proběhlo a nikdo to vědět nemusí,“ vysvětluje Víťa Marčík s tím, že jako jindy veřejné nebude. Když se někdo stane svědkem hrkání, tak jenom náhodou. O přesných časech nechce informovat, akce však odstartuje 1. dubna. „Nejedná se o protestní akci, nechci nikoho štvát,“ dodává ještě.

Potvrzuje také, že bezpečnostní opatření maskovaní hrkači dodrží. „Budeme mít respirátor a budeme dbát na hygienické předpisy, půjdeme po dvou a s dvoumetrovými rozestupy,“ slibuje. Kolik hrkačů bude, Víťa Marčík sám neví. „Možná přijdou ti, co chodí léta. Někteří mají strach. Ale ne o zdraví, budeme mít zakryté dýchací cesty. Bojí se toho, že někoho popudí,“ vysvětluje divadelník. „A to, jak je společnost rozdělena, mě právě mrzí nejvíc,“ dodává. Podle něj tedy bude hrkat v ulicích 20 až 100 lidí s hrkačkami.

Ani letos nebude chybět tesání křížů, jako loni opět u katedrály sv. Mikuláše, jehož termín Víťa Marčík raději neprozradí.

Novinkou, kterou by rád Víťa Marčík zachoval do dalších let, bude program na českobudějovických dvorcích. „Člověk přijde, bude tam třeba úplně sám a uslyší muziku,“ vysvětluje. Kromě ní bude znít i nahrávka, např. Jidášovo pokušení nebo Večeře páně, místo bude zdobit možná i oheň či obraz. Náhodný příchozí tak bude mít zážitek.

Velikonoční hrkání podle Víti Marčíka letos nebude kulturní akcí, je nahlášeno na radnici na základě ústavního zákona o právu shromažďovacím v souladu s aktuálními mimořádnými opatřeními vlády, která se vztahují na konání shromáždění. Uskuteční se na podporu zachování svobody náboženského vyznání formou průvodu, hrkání. Biskupství zároveň povolilo řezání křížů na své půdě – před katedrálou. „Budeme rozdávat hodně materiálů, aby bylo jasné, že se skutečně nejedná o protestní akci,“ dodává na závěr Víťa Marčík.

Divadlo Víti Marčíka nyní nemůže, jako ostatní divadla, hrát. „Jsem naštvaný a zároveň to chápu,“ uvažuje o situaci Víťa Marčík a dodává: „Nedělat nic mi přijde špatně, křičet je taky špatně. Cítím, že musím dělat alespoň něco.“ Zakladatel loutkového divadla respektuje všechny, kteří se bojí nemoci, i ty ostatní. „Zakončíme hrkání modlitbou za nemocné, personál i zdravé lidi, ti se musí taky chránit,“ říká.

Uloví vajíčka

Skromná oslava velikonočních svátků bude letos také v Písku. „Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu a zákazům kulturních akcí se stejně jako loni žádná z tradičních velikonočních akcí konat nebude,“ uvedla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová. Děti ale s rodiči mohou vyrazit na „Lov velikonočních vajíček“, který pro ně připravil oddíl všestrannosti TJ Sokol. K dispozici budou dva cykly po okolí Písku. Akce se uskuteční od 1. do 11. dubna a zájemci se mohou hlásit na webových stránkách píseckého Sokola.

Ozdobí stromy

Tradiční velikonoční strom se již objevil před hornoplánskou radnicí. Na Velikonoce ho tam připravili členové spolku Žabičky. Stejně jako loni, ani letos není zdobení stromu hromadné. „Až půjdete kolem, zavěste na něj své malované vajíčko. A uvítáme, když nám z toho zašlete fotku,“ vzkazují organizátoři. Při zavěšování je pochopitelně nutné dodržovat platná hygienická nařízení a neshlukovat se tam.

Vajíčkovník může také kdokoliv obohatit svým vajíčkem v Loučovicích, v místě, kde bývá vánoční strom. „A třeba, až půjdou děti okolo, potkají se tam se zvířátky, která ho budou zdobit,“ říká organizátorka společenského dění Jana Grammetbauerová. Při zavěšování vajíčka si je možné něco přát. „A přání se splní,“ dodává s úsměvem Jana Grammetbauerová.

Obří pomlázka

Kulturní dům ve Veselí nad Lužnicí připravil ve spolupráci s infocentrem oživení náměstí T. G. Masaryka velikonočními dekoracemi. Zapojit se mohou i obyvatelé, a to do výzdoby Lípy svobody na náměstí, pokud ozdobí vajíčko z jakéhokoliv materiálu, opatří stužkou a přinesou od 31. března do 2. dubna k lípě v dolní části náměstí. Vajíčka je možné v těchto dnech odevzdat i do boxu na parapetu okna infocentra. Veselské náměstí letos oživí také dvoumetrová velikonoční pomlázka a dvě obří vejce z ytongu, které sestavili Karel Studený a Hynek Pecl a nazdobila je Petra Smolíková.