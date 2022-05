„Bude to průřez dětskou knižní ilustrací posledních 40 let ze světa, zejména z Evropy,“ uvedl kurátor Ivo Janoušek. „Je to sbírka Otakara Božejovského, česko-švýcarského nakladatele, který spolu se Štěpánem Zavřelem, také emigrantem, výtvarníkem a žákem Jiřího Trnky, založili v Curychu vydavatelství Bohem Press. A to se stalo jedním z nejúspěšnějších a nejslavnějších nakladatelství na světě. Získali obrovské množství cen a iniciovali celou řadu mezinárodních výstav, jež zhlédly i osobnosti jako japonská císařovna, španělský král, záštitu poskytla španělská infantka a tak dál.“ Toto švýcarské nakladatelství dávalo šanci mladým ilustrátorům a zaměřilo se zejména na vysokou uměleckou úroveň dětských knih.

Sbírku, která je uložena v trezorové místnosti klášterů, tvoří celkem 650 ilustrací. „Výstava je první vlaštovkou této obrovské sbírky originálů od 30 autorů 16 zemí světa,“ řekl Ivo Janoušek. „A my nyní 1. června na národní den dětí otevíráme první průřezovou výstavu, která odkrývá 160 originálů od 22 ilustrátorů. Chceme takto lidem v Krumlově ukázat, co sbírka obsahuje. Mohli jsme samozřejmě začít jedním autorem a udělat autorskou výstavu, ale usoudili jsme, že na začátku cesty nového názvu 3 + galerie sbírku nejprve představíme komplexněji. Nejkrásnější na tom je, že díky rozhodnutí říjnového zastupitelstva bude sbírka již navždy v Českém Krumlově a vedle jedinečného barokního divadla, Musea Fotoateliér Seidel to bude další významná věc mezinárodního rozměru, navíc zaměřená na děti.“

Výstava Sbírka ilustrací pro děti, při jejímž otevření zahrají Karel Holas a František Černý z Čechomoru, bude v českokrumlovských klášterech k vidění od 1. června do 30. října.