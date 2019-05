Pětadvacet let své existence. Za tu dobu jejím areálem a stanicí technické kontroly prošli snad všichni motorizovaní obyvatelé Českokrumlovska. Firma provádí nejenom technické prohlídky a měření emisí, ale kompletní pneuservis včetně opravy vozidel, sezónních prohlídek a mnoho dalšího.

Pozvání na oslavu od majitelů firmy Štěpánky a Stanislava Koptových přijali četní hosté, takže na letním parketě v Holkově bylo veselo. Manželé obdrželi množství dárků a pro své hosty připravili bohatý program.

Například místopředseda Jihočeské hospodářské komory Otakar Veselý manželům předal ocenění za jejich činnost a podnikatelské úspěchy. "Je mi velkou ctí, že jako předseda Jihočeské hospodářské komory a obchodní partner mám tu čest oslavit s vámi to krásné čtvrtstoletí," řekl Otakar Veselý. "Vzpomínám si, jak Standa kdysi přišel do firmy Kámen a písek a řekl, že by potřeboval kamen: Budu stavět STK na kopci v Dolním Třeboníně. Dnes u něho servisuji všechna auta, těší mě, že Komat je členem hospodářské komory. Je to firma, která jde příkladem."

Oslavu završil ohňostroj.