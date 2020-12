„Nemohla jsem péci zejména svatební zakázky. V diáři jsem neustále musela škrtat a přesouvat termíny, někteří snoubenci svatbu raději úplně zrušili. Dětské oslavy také moc lidé nevyhledávali. Všichni se zavřeli doma nebo v práci a na oslavy neměli ani pomyšlení,“ míní cukrářka Iva Menšíková. Kvůli zavřeným kavárnám neměla odbyt ani tam. „Pořádám i různé cukrářské kurzy, které jsem také nemohla dělat, a navíc jsem ještě fitness trenérka, o zavřených fitkách už ani nemluvím,“ posteskla si.

Iva bývala zvyklá péct tři svatby za týden, v době krize ale chystala stejný počet dortů za měsíc. Jinak dodává sladké kousky i do kaváren, jenže ty byly zavřené. Výdělek by ji mohlo zvednou pečení vánočního cukroví. „Objednávky mám nejvíce na Vánoce, nabízím francouzské vánoční makronky, pralinky nebo výborný levandulový karamel. Propad samozřejmě pořád je a bude, ale mě ta práce tolik baví a naplňuje, že to snad nějak přežiji,“ věří žena, která peče na zakázky téměř devět let.

„Když jsem tenkrát upekla svůj první výtvor, chtěla jsem další a další. Takže jsem pekla pro celou rodinu, pro přátele, pak i pro přátele přátel a takto se to nabalovalo. Šest let jsem takto pekla jen z domova, ale pak už jsem cítila, že to potřebuji někam dál posunout. Našla jsem si „svoji“ malou dortárnu. Absolvovala jsem spousty kurzů a školení, které mi hodně daly,“ přiblížila začátky mladá žena.

Iva se chtěla lišit od ostatních nabídkou. „Třeba makronky tady v J. Hradci nikdo nedělal, nebo dortová lízátka, celé sladké stoly, sweet bary. Dnes už to najdete všude,“ zmínila cukrářka, která peče na objednávky. „Většinou každý pátek nabízím něco z mé tvorby volně k zakoupení. Nabídku vložím na sociální síť a zájemci píší, pro kolik kousků si přijdou,“ popsala.

Při práci používá prý máslo, živočišné šlehačky, belgické čokolády, kvalitní mandlovou mouku. „Žádné náhražky nebo rostlinné tuky. Čokoládový dort opravdu obsahuje čokoládu a ne pouze kakao. Většina zákazníků požaduje lehounké krémy, ty těžší máslové už moc nefrčí, což úplně chápu. Také poslední dobou dělám více nepotahované dorty. Trendy jsou stále nahé dorty, zejména na svatby, nebo stékané. A samozřejmě modelované pohádkové postavičky. Bez těch dort není dortem," domnívá se.

Výrobnu jmenuje dortárna. Nachází se „pod Merkurem“. „Je schovaná v průchodu mezi Teplospolem a výměníkem, kousek od Řeznictví Frank. Tam si lidé chodí hotové dorty a sladkosti vyzvedávat. Dorty dodávám i do kavárny na Masarykově náměstí a možná budou mé dorty i jinde," podotkla žena, která původně vystudovala cestovní ruch.

"Baví mě ale tvořit rukama, na konci práce někomu předám hotovou věc a vidím rozzářené oči. Nejvíce mě naplňují svatební a elegantní nebo holčičí dorty, dělám ráda roztomilé postavy. Když vedu v dortárně kurz, častokrát slyším od lidí, že to v životě nemohou zvládnout, a odpoledne mám ohromnou radost, když odcházejí s krásným dortem, který sami vytvořili," vylíčila.

Ve čtvrtek 3. prosince se začnou znovuotevírat obchody, restaurace a služby.

Majitelkou obchodu s obuví - Footmark v Jindřichově Hradci v Klášterské ulici je Dagmar Krupicová. Pro zákazníky má nachystaný na stránkách formulář, kde se mohou před příchodem do prodejny registrovat. „Na našem webu je objednávkový formulář, který jsme připravili i na jaře. Kdokoliv k nám půjde, tak si může předem vytvořit rezervaci. Budeme pouštět do prodejny po jednom nebo po jedné rodině. Ti, kdo mají rezervaci, mají přednost,“ vysvětlila majitelka obchodu Footmark, kde prodává například barefootovou obuv.

Jarní i podzimní uzavření obchodů ji znepokojuje. „Oba lockdowny byly hodně problematické. Vše se zavřelo těsně před tím, než začala sezóna. Zboží chodilo těsně před uzavírkou a nešlo už objednávky stornovat. Prodejcům visí na skladech mnoho bot. Bude velký problém všechno prodat,“ domnívá se Dagmar Krupicová. Dodala také, že třeba dětské boty lidé nakupovali v Kauflandu. „Děti boty potřebovaly, dospělí to přežili,“ uvažovala.

Obchod Železářství, který sídlí v Lomnici nad Lužnicí, měl po dobu podzimního nouzového stavu otevřeno. Jednatel společnosti Železářství Krejník, Petr Krejník podotkl, že v obchodě, který má v názvu železářství, prodává i domácí potřeby včetně drogerie.

„Máme i drogistické potřeby, nejsme jenom železářství. Na podzim jsme mohli mít otevřeno. Do obchodu k nám jezdí lidé z Veselí nad Lužnicí, Třeboně a přilehlých obcí. Máme stabilní klientelu, mohu tedy říci, že nárůst ani pokles zákazníků jsme nezaznamenali,“ sdělil Petr Krejník, jehož otec zakládal obchod v roce 1993. „Důvěra mezi zákazníkem a obchodníkem je u nás na prvním místě,“ poznamenal Petr Krejník.