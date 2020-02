Novou částí cyklostezky vstoupilo do nového roku město Český Krumlov. V závěru loňského roku byla totiž dokončena I. etapa budování cyklostezky Chvalšinská – autobusová zastávka Špičák, čili od autobusové zastávky parkem okolo parkoviště v Jelení zahradě podél Chvalšinské ulice přes Nové Dobrkovice, kde se napojuje na stávající cyklostezku. I když se nyní zdá, že stavba cyklostezky moc práce nedala, skutečnost je jiná. „Vybudovali jsme všechny konstrukční vrstvy včetně nových povrchů,“ přiblížil starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. „Také bylo nutné postavit nové lávky přes Polečnici U Oblouku, instalovat dopravní značení a kolostavy.“

V parku v Jelení zahradě pod zámkem, na levém břehu Polečnice, je nový mlatový chodník. Ten tam od léta vyrostl na místě vyšlapané pěšinky. Je stejný jako v parku na protějším břehu a osvěcují ho i stejné retrolampy. Hotová je také cyklostezka lemující zadní část parkoviště v Jelence P1.

Co se týká stavby mostku, jak již Českokrumlovský deník informoval, v polovině září vrtaři zavrtali do obou břehů patnáct desetimetrových pilot pro lávku přes Polečnici, pak se pustili do betonování mostních opěr. Lávka za restaurací Oblouk propojila Chvalšinskou s Novými Dobrkovicemi, budovalo se zároveň napojení mezi mostkem a starou Chvalšinskou silnicí, která nyní slouží jako stezka pro pěší a cyklisty.

„Dokončenou část cyklostezky lze již používat na základě vydaného rozhodnutí o jejím předčasném užívání,“ dodal starosta.