Větší i menší skupinky cyklistů se po celý den v sobotu 4. května vydávaly na cestu z Lipna nad Vltavou do Vyššího Brodu po nové stezce pro pěší a cyklisty, která byla postavena Jihočeský krajem mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem. Nadace jihočeské cyklostezky tak zahájila sezónu.

Zahájení cyklistické sezóny se konalo pod patronací Nadace jihočeské cyklostezky a Jihočeského kraje v Lipně nad Vltavou, Loučovicích a Vyšším Brodě. | Foto: Deník/Edwin Otta

Účastníci dorazili z různých koutů jižních Čech i odjinud z republiky. „Přijeli jsme z Tábora a Sezimova Ústí,“ řekl Bohumil Lešetický za velkou skupinu cyklistů, která přijela autobusem s velkým vlekem na kola.

„Nejsme organizovaní, ale jezdíme dost pravidelně na výlety po kraji. Jsme dobrá parta. Děláme pěší turistiku i cyklistické vyjížďky,“ doplnil Bohumil Lešetický.

Podle Jiřího Gruntoráda, tiskového mluvčího rodinného areálu Lipno, spolupořadatele akce, se pod hlavičkou cyklistické nadace koná zahájení sezóny každý rok jinde. Letos je to u Lipna, kvůli nové trase podél Vltavy. „Doprovodný program je připravený v Lipně nad Vltavou, Loučovicích i ve Vyšším Brodě,“ doplnil a připojil, že lipenský areál už je celý v plném provozu, poslední se připojil 27. dubna lanový park.

Na stezku se vydali i místní. „Jsme z Vyššího Brodu. Stezku už jsme projeli xkrát. Jezdíme na kole celý život,“ řekla v Lipně před hotelem Element, kde cyklojízda začínala, Olga Faturová, která vyrazila společně s manželem. Doplnila, že cyklostezky vítá, protože do provozu se bojí. „Řidiči jsou čím dál víc nervóznější,“ vysvětlila proč se jí na silnice do plného provozu moc nechce.

Ke vzdálenějším účastníkům patřila parta z Ústeckého kraje z okolí hory Říp. „Jezdíme sem každý rok,“ zmínil David Štainc i za dceru Leontýnu a manželku Nikolu. „Je nás více rodin. Jsme tu ubytovaní,“ připojil a manželka Nikola dodala, že pojedou na trase do Vyššího Brodu tak daleko, jak vydrží Leontýnka. Hlava rodiny favorizuje hlavně hordké kolo. Jezdí i na trasy do Krušných hor, Jeseníků, ale i za hranice do Alp.

Na startu u hotelu bylo rozestavěno i několik informačních stánků. V jednom například tři zástupkyně Českého červeného kříže z Českého Krumlova. „Jsme tu i jako případná první pomoc,“ řekla Zuzana Moravcová s tím, že ohledně první pomoci instruují i účastníky, pokud mají zájem. Upozornila, že některé postupy se časem mění. Takže už se třeba podle nových poznatků zapadlý jazyk nevytahuje, ale má se hodně zaklonit hlava tlakem na bradu „od těla“ a na čelo „k zádům“.

Trojici doplňovaly Barbora Mitková a Petra Zikmundová, které pozvaly případné zájemce na zdravotnický příměstský tábor, který chystají o prázdninách v Českém Krumlově ve třech turnusech a v jednom termínu ve Vyšším Brodě.

Doprovodný program

Vedle jiného programu byl při akci představen i projekt KolemKolem, který návštěvníkům výrazně usnadní plánování tras na Lipensku. V Loučovicích nebo Vyšším Brodě byla připravena exhibice na kolech, vystoupila kapela Satisfucktion a představila se i hasičská auta nebo pohádka pro děti. Z Českých Budějovic byl vypraven i speciální vlak ve spolupráci s Českými drahami a Jikordem.

Nová část cyklostezky je dlouhá 5,5 kilometru, začíná před kaplí sv. Prokopa v Loučovicích a končí ve Vyšším Brodě u vjezdu do kempu Pod Hrází. Na počátku trasy se line podél levého břehu Vltavy a prochází mezi řekou a zastavěnou částí obce Loučovice až k mostu. Odtud míří po pravém břehu Vltavy směrem k Čertově stěně, dále k vodní vyrovnávací nádrži Lipno II a končí u zmiňovaného kempu.

„Jižní Čechy opět potvrzují, že jsou rájem pro cyklisty. Cyklistika se stala v jižních Čechách celoročním, velmi vyhledávaným tématem a dokončený úsek Vltavské cyklistické cesty nabídne návštěvníkům další část nádherné jízdy podél Lipna či řeky Vltavy,“ pozval na návštěvu regionu Petr Soukup, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu, která akci pořádala společně s Jihočeským krajem, Nadací jihočeské cyklostezky a turistickou oblastí Lipensko.

Přímo na trase Vltavské cyklistické cesty můžete kdykoliv při výletech zastavit u Čertových proudů, Čertovy stěny, vyšebrodského kláštera nebo se zajeďte podívat na Spirův kanál. Další informace o zahájení sezony a další tipy na cyklovýlety naleznete na bit.ly/Zahájení_cyklosezony_jižní_Čechy.