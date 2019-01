Lipensko - Nový portál navede pěší i cyklisty na nejkrásnější trasy kolem jihočeského moře.

Chystáte se otestovat cyklostezky kolem Lipna společně s rodinou, anebo byste raději vyzkoušeli při ostřejší jízdě své trekové kolo? Ať už se řadíte do jedné z výše jmenovaných skupin, anebo upřednostňujete například pěší túry, ceněným pomocníkem při plánování výletů vám může být nový webový portál Cyklotrasy Lipno – Šumava. Zprovoznili jej místní nadšenci ve spolupráci s provozovateli lipenských půjčoven sportovního vybavení, kteří projeli s GPS přístroji nejkrásnější cyklotrasy okolo Lipna a jejich popis pak umístili na internet a také na sociální síť Facebook.



Zájemci si tak mohou všechny trasy, přehledně řazené do nejrůznějších kategorií, prohlédnout ještě předtím, než šlápnou do pedálů. Na síti sítí, jak se internetu přezdívá, je jim přitom k dispozici nejen mapa vybrané stezky, ale také všechna základní fakta o dané trase, tedy například její délka, převýšení či náročnost. Tyto informace si pak výletníci mohou vytisknout anebo importovat do GPS navigace, jestliže jsou zvyklí mít ji na výletě po ruce.



Jak vysvětlil tvůrce tohoto projektu Luboš Krejza, nápad vznikl čistě z praktických důvodů. „Už mnohokrát se stalo, že si klineti v půjčovně sportovního vybavení stěžovali, že v infocentru či u recepce hotelu nebo penzionu, kde byli ubytovaní, jim personál neumí poradit s výběrem vhodné cyklotrasy. Využili jsme proto znalosti místního prostředí a informace soustředili na internet. Jejich neocenitelnou předností je, že vznikaly přímo v terénu, a ne jen někde v kanceláři nad mapou, tudíž jsou výletníkům opravdu k užitku,“ sdělil Luboš Krejza.



Prozatím je zmapováno šestnáct tras, přičemž týdně se na portálu s adresou www.cyklotrasy–lipnosumava.cz objeví informace o dalších třech až čtyřech dalších stezkách. „Každou cyklotrasu osobně projíždíme, fotografujeme a zároveň testujeme kvalitu služeb pro cyklisty, například i to, jak pohostinný je k cyklistům personál v restauracích a občerstveních,“ uvedl spoluautor projektu Martin Řezáč.



Obdobný počin přivítal ředitel Nadace Jihočeské cyklostezky Vladimír Votřel. „Je to správný směr, kterým se služby v cestovním ruchu na poli cykloturistiky mají ubírat. Nejenom proto, že je to praktické, uživatelsky příjemné a levné, ale i proto, že tato služba negeneruje vznik nového cyklistického značení v terénu. Mám totiž dojem, že cyklistických značek je v jihočeské krajině už poměrně dost,“ sdělil Votřel.



Vznik portálu přivítali nejen samotní výletníci, ale také provozovatelé ubytovacích zařízení na Lipensku.



„Vyzkoušeli jsme s dětmi rodinnou trasu k Četově stěně a byli jsme spokojeni. Na webu nám doporučili nejkrásnější místa na trase a také zpáteční cestu vlakem. Protože nejsme místní, byly to pro nás cenné informace,“ zhodnotila Marie Nejedlá z Olomouce, jež tráví dovolenou v Lipně nad Vltavou.



„Portál používáme už od doby jeho vzniku a osvědčil se dobře,“ uvedl Václav Hobora, zástupce lipenského rekreačního střediska. „Počasí letošního léta nahrává vyjížďkám na kole, a tak je poptávka po informacích o místních cyklostezkách ze strany našich klientů velká. Pro nás je výhoda, že informace nemusíme nikde složitě hledat, ale během chvíle je vytiskneme z nových internetových stránek. Ty navíc výletníky navádí i na jinak neznačené stezky například na lesních cestách, které by bez mapy hledali jen těžko,“ doplnil Václav Hobora.