Jižní Čechy - Po vzájemné dohodě Jihočeského kraje a společnosti GW BUS bude opět zahájen provoz oblíbeného cykloturistického projektu CYKLOTRANS pro sezónu 2019. Pro Deník to uvedl člen vedení dopravní společnosti Miloslav Mrkvička.

Ilustrační foto. Cyklobusy. | Foto: Archiv organizátora

V sobotu 22. června 2019 vyjedou opět po roce na své pravidelné trasy cyklobusy, díky kterým se cyklisté i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů dostanou do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje. Od června na čtyřech, o hlavních prázdninách na šesti speciálně vybraných autobusových linkách nasadí jihočeský dopravce GW BUS autobusy s cyklovleky. Kvilda, Lipensko, Novohradské hory, Třeboňsko, Česká Kanada. To jsou jen některé z cílových zastávek CYKLOTRANSU. Tento dopravní systém patří mezi klíčové prvky turistické infrastruktury na jihu České republiky. Projekt spolehlivě funguje už sedmnáct let a zvykly si na něj desítky tisíc cestujících, kteří přijíždějí na jih Čech za pěší i cykloturistikou.