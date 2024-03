Před několika měsíci byla do zkušebního provozu, který ještě trvá, dána nová silnice od Branišovské k ulici Na Sádkách.

Při prosincovém otevření zmíněné silnice vedení Českých Budějovic avizovalo, že ve městě budou vznikat nejen nové silnice, ale i cyklostezky. Právě kolem nové silnice vznikla přes 1100 metrů dlouhá stezka pro pěší a cyklisty. Podle radnice má být ve městě dostatečná kapacita chodníků i cyklostezek. Zatím touto cyklostezkou, která navazuje na stávající síť komunikací, lze dojet do ulice Na Sádkách. Ale snahou města je stezku pro pěší a cyklisty protáhnout až do Rožnova, k Jižní zastávce nebo ideálně až do Mladého ke Složišti.

Auta jedou, cyklisté mají sesedat

Jenže cyklisté si myslí, že se na ně při novostavbě, která se projekčně připravovala za minulé koalice, mohlo myslet více. Například se jim nelíbí, že na křižovatkách, kde z hlavní silnice vedou zatím jen symbolické asfaltové odbočky do nezastavěného území, dostávají přednost automobily. „Při jízdě autem máte hladký průjezd, jen na okružní křižovatce dáváte přednost. Průjezd na kole? Třikrát sesednout a kličkovat po chodnících,“ popisuje jednu z výhrad budějovický zastupitel Martin Novotný a odkazuje na článek, který napsal na internet Tomáš Holub ze spolku Cyklo Budějovice.

Nová propojka Branišovské ulice a ulice Na Sádkách. Slavnostní otevření.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Kritiky nebylo ušetřeno ani řešení zastávek MHD. „Na celkovou velkorysost stavby je překvapující uspořádání zastávek. Vyčkávací plocha pro cestující je od stezky oddělena zábradlím, přičemž jsou ponechány pouze dva úzké průchody na jejích koncích,“ uvádí Tomáš Holub a dodává, že přístřešek zastávky je pak umístěn za stezku pro chodce a cyklisty. Považuje to za zbytečně kolizní a dává příklad nedaleké Zavadilky, kde je obdobná situace podle něj řešena lépe.

Dlažba není pro kolečkové brusle

Výhrady mají cyklisté i k dlažbě. Stezky jsou dlážděné betonovou zámkovou dlažbou. To znemožňuje jízdu na kolečkových bruslích. Pokud musí být stezka dlážděna, je vhodné použít dlažební kostky bez sražených hran. Taková dlažba je mnohem hladší.

Před zahájením stavby měli členové cyklospolku podnět na doplnění nájezdu na stezku z ulice Na Sádkách. Šlo by o snížení obruby a napojení chodníku. Nájezd se nepodařilo doplnit, každopádně jej lze doplnit dodatečně. „Bylo to ještě za minulé koalice,“ vrací se k přípravě projektu Martin Novotný a dodává, že tehdejší náměstek primátora Petr Holický návrh neakceptoval. Martin Novotný doplňuje, že spolek s nynějším náměstkem pro dopravu v pravidelném kontaktu a chce se na přípravě staveb více podílet.