Loučovice a Vyšší Brod nakopla nová cyklostezka. V sezóně přibude další kavárna

„Novou cyklostezku vnímáme nejen jako příležitost pro podnikání, ale také jako příležitost pro rozvoj obce Loučovice. V provozovně chceme uplatnit naše zkušenosti z espressobaru, který čtvrtým rokem provozujeme u cyklostezky v Lipně nad Vltavou. Chceme vytvořit místo, které se stane plánovanou gastrozastávkou při návštěvě Lipenska a pomůže dostat Loučovice na cyklistickou mapu jižních Čech," vysvětlil Vojen Smíšek.

Výborně začala prosperovat kavárna, kterou v Loučovicích otevřel Eduard Benc, kterého místní znají hlavně jako praktického lékaře. „Kavárnu jsem zde otevřel již před dvěma lety, kdy tu ještě cyklostezka nebyla, takže bych to jako novou šanci nepopisoval, záměr byl vytvořit zde kavárenskou kulturu, která mi tu chyběla, protože v Loučovicích žiji. Je pravdou, že zatím je projekt v červených číslech, už i proto, že nechávám otevřeno celoročně, a ne jenom sezónně jako někteří provozovatelé v okolí Lipenska. Věřím však, že cyklostezka přenese podnik do plusu. Po pár týdnech po otevření je to již na tržbách znát, jsou zhruba o třetinu vyšší než v loňském roce,“ uvádí.

Ve Vyšším Brodě uvažuje firma IngeTour, která je majitelem největší půjčovny lodí na Vltavě, že otevře i půjčovnu kol a elektrokol.

„Lipensko je prostě cyklistická destinace, a to opravdu od Stožce, respektive od Nového Údolí na hranicích z Bavorskem, až do Rožmberka nad Vltavou. Nový úsek pochopitelně celou oblast zatraktivnil a uvědomují si to všichni podnikatelé. Byť zatím možná bez větších výdělků. Teprve až se dobuduje celá cyklostezka do Českého Krumlova, tak vše dostane exponenciálně větší rozměr. Všem držíme pace a děkujeme Jihočeskému kraji, že projekt velké cyklostezky vzal za své,“ uvádí Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska, která se stará o propagaci území od Stožce po Rožmberk.

Nově zprovozněná 5,5 kilometrů dlouhá trasa navazuje na 1,2 kilometrový úsek mezi železničními zastávkami Lipno nad Vltavou a Loučovice. Nový úsek začíná před kaplí svatého Prokopa v Loučovicích a končí ve Vyšším Brodě u vjezdu do kempu Pod Hrází. Na počátku trasy vede podél levého břehu Vltavy a prochází mezi řekou a zastavěnou částí obce Loučovice až k mostu. Poté pokračuje po pravém břehu Vltavy směrem k Čertově stěně. Dále se cyklisté dostanu k vodní vyrovnávací nádrži Lipno II. se zakončením u kempu Pod Hrází.