Další úsek Vltavské cyklostezky otevřený. Loučovicím a Brodu přinese víc turistů

/VIDEO/ Slavnostní přestřižení pásky v pátek 15. prosince otevřelo pro cyklisty další část Vltavské cyklostezky. Dostali tak vánoční dárek: bezpečnou a pohodlnou trasu z Loučovic do Vyššího Brodu. Nová část cyklostezky měří 5,5 km, začíná před kaplí svatého Prokopa v Loučovicích a končí ve Vyšším Brodě u vjezdu do kempu Pod Hrází. Na počátku trasy vede podél levého břehu Vltavy a prochází mezi řekou a zastavěnou částí Loučovic až k mostu, odkud pokračuje po pravém břehu Vltavy, pod hlavní silnicí, směrem k Čertově stěně a dál do Brodu ke kempu.

Ze slavnostního otevření nové části Vltavské cyklostezky z Loučovic do Vyššího Brodu. Na snímku zleva starosta Loučovic Jan Kubík, vedoucí krajského odboru dopravy a silničního hospodářství Andrea Tetourová a jihočeský hejtman Martin Kuba. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová