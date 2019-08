Černá v Pošumaví /VIDEO/ - Nová cyklostezka přes hráz mezi malým a velkým Lipnem by měla být hotová do konce září, cyklisté tak konečně nebudou muset jezdit po nepříjemném a úzkém úseku mezi auty. Stavaře ale trápí nedočkaví cyklisté i pěší, co jim vstupují na stavbu.

Pokud všechno půjde, tak jak má, tak do konce září bude nová, 1200 metrů dlouhá cyklostezka z Černé do Hůrky hotová, včetně mostu, který už stojí a čeká na betonovou desku, tří odpočívadel a mola pro nástup do loděk. „Vypadá to s termínem dobře, snad se nic nepřihodí,“ říká starostka Černé v Pošumaví Irena Pekárková. „V zadní části, směrem k Hůrce, už stojí patky na zábradlí, leží tam také první vrstva asfaltu.“