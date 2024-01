Stavba nejjižnější části dálnice D3, která v budoucnu propojí Prahu, Tábor a České Budějovice s Rakouskem, je oficiálně zahájena. Tři a půl kilometru dlouhý úsek povede z Nažidel až ke státní hranici. Jednu z největší dopravních stavebních akcí na jihu Čech slavnostně odstartovala v úterý 9. ledna na bývalém odpočívadle u Dolního Dvořiště početná delegace v čele s ministrem dopravy Martinem Kupkou a ředitelem ŘSD Radkem Mátlem.

Za slavnostního zahájení stavby a poklepání základního kamene nejjižnějšího úseku dálnice D3 z Nažidel do Dolního Dvořiště. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Nechyběl ani jihočeský hejtman Martin Kuba. „Nažidla máme asi všichni spojená s jednou z nejtragičtějších nehod v dějinách naší země, kde na místě v noci 8. března 2003 zemřelo sedmnáct lidí. Já je mám spojena s tím, že jsem tam jako první lékař záchranné služby vystoupil z auta a měl jsem pocit, že jsem se ocitl ve válce. To je zážitek, který jsme nikdo ze záchranky nikdo nezažil, a když jsem teď zase míjel ono údolíčko, znovu jsem si to uvědomil,“ přiblížil. „Zahájení dálnice od Nažidel je něco, co má pro mě osobně zásadní význam. Pamatuji si, jak všichni politici, kteří sem v noci přijížděli nebo to druhý den komentovali, říkali, že tady musí být do pár let dálnice. Je to dvacet jedna let…“

V té souvislosti zmínil, že politici se nesmí bát dopravní stavby tlačit dopředu, jak to jen jde. „Snad se nám v jižních Čechách daří otvírat i další stavby. Známe většinu vlastníků, řešíme s nimi krkolomné příběhy a ruku v ruce vymýšlíme, jak se co nejrychleji dostat ke stavebnímu povolení. Někdy je to opravdu úmorné, na jedno vítězství je deset tisíc porážek, jako jsou odvolání a další zdržování. My politici musíme mít odvahu postavit se všem prodlužováním těchto procesů,“ řekl.

Pomyslnou rukavici hozenou z rakouské strany zvedl ministr dopravy Martin Kupka. „Od našich rakouských přátel tu zazněl rok 2031 pro dokončení posledního úseku dálnice na rakouské straně. To je reálný termín i pro dokončení středočeské D3, což by fakticky mělo znamenat, že se v roce 2031 projedeme z Prahy do Lince a dál do Salcburku po jedné dálnici. Nicméně na konci letošního roku nás čeká zprovoznění téměř třiceti kilometrů dálnice kolem Českých Budějovic,“ slíbil.

Navázal tak na Leopolda Lechnera, zástupce rakouského státního podniku ASFiNAG, který staví dálnice na opačné straně hranice, a vedoucího výstavby rychlostní silnice S10, která povede od současné rakouské dálnice A7 u Unterweitersdorfu přes Freistadt až do Wullowitzu/Dolního Dvořiště. „Zbývající úsek od Freistadtu k hranici jsme rozdělili do dvou. První začíná na severu Freistadtu a jeho součástí je obchvat Rainbachu a více než kilometrový ražený tunel,“ přiblížil. „Přípravy byly zahájeny loni a vlastní stavba začne v roce 2027. Úsek, který povede ke státní hranici, se nyní projektuje, stavba by měla být zahájena v roce 2028 a počítáme s dokončením v roce 2031.“

Na jihu Čech letos ŘSD zahájí i řadu dalších staveb. „Napojení od Třebonína na Český Krumlov, výstavba I/20 před Českými Budějovicemi od Pištína do Českého Vrbného, stavíme obchvat Lišova na silnici I/34 a na konci roku bychom chtěli zahájit i propojku mezi silnicí I/20 a dálnicí D3 čili severní spojku v Českých Budějovicích,“ vyjmenoval šéf Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl. „Je potřeba poděkovat za to, jak se daří stavby připravovat, zejména naším kolegům ze ŘSD v Českých Budějovicích pod vedením paní ředitelky Hruškové.“