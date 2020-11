S kamarádkou byla Markéta Lívancová ze 2. A na českobudějovickém gymnáziu Jana Valeriána Jirsíka v nástěnkářské službě.

Zdroj: Archiv Markéty Lívancové„Chtěly jsme třídu vyzdobit něčím velkým, speciálním,“ vysvětluje Markéta Lívancová, jak to všechno začalo. „Napadlo nás, namalovat naší třídu jako Poslední večeři,“ říká Markéta Lívancová, autorka obrazu Poslední svačina.

Obraz je to opravdu velký, má rozměry 170 centimetrů na 3, 5 metru. Nyní visí ve třídě, kde je jinak pusto prázdno. Studentka ho pověsila na zeď dva týdny před začátkem karantény.

„Všem se to líbilo,“ usmívá se Markéta Lívancová. Aby ne, chodila totiž dříve malovat do ateliéru. Dokonce dílo chválil i třídní učitel Jan Ptáčník , který mezi 2. A nemohl chybět. Zobrazen je jako Kristus. „Předem o tom, že obraz maluji, věděl on i spolužáci a všichni se na to těšili,“ dodává studentka.

UKAZUJÍ NA SEBE A ŘVOU, JE TO TYPICKÝ

Obraz vznikal celý rok. „Ne, že bych na něm pracovala pořád, vracela jsem se k němu,“ přibližuje. Na obraze se is učitelem najde 31 osob. Markéta Lívancová se snažila zachovat pózy apoštolů a Ježíše z Poslední večeře, ale musela namalovat mnohem víc postav. Na plátně se skrývá interní humor, který pochopí jen 2. A nebo ti, kteří dění ve třídě dobře znají. „Spolužák Martin Sviták mi s tím pomáhal a snažil se dát do obrazu charakter lidí od nás ze třídy, tak, aby na ně postavy na obraze pasovaly,“ objasňuje Markéta Lívancová. Spolužák prý vše vymyslel rychle. „Stačilo mu jen pár dní,“ říká. Kdo studenty z 2. A zná, ten se tedy pobaví. „Jsou tam například dva kluci, kteří na sebe ukazují a řvou, to je typický,“ směje se autorka.

Třída má k dispozici dokonce návod Jak číst Poslední svačinu ze štětce Markéty Lívancové. Dozvíte se tam, proč jsou jednotliví spolužáci takto zobrazeni. Např. se zde píše: „Ester začíná propadat panice, proto ji vedle stojící Lucie uklidňuje. Andrea nemůže uvěřit vlastním uším, protože Filip s Adélou po boku vedou slovní válku, jelikož Michal na protější straně nařknul právě svého souseda, že to on je zrádce.“ Vysvětlena je zde také symbolika předmětů ležících na stole.

Symbolika

• Štrúdl – Poukazující na milovanou pochoutku pana třídního a pochoutku, která bude zřejmě dominovat na všech dalších oslavách ve třídě.

• Rukojeť světelného meče – Druhá a poslední připomínka třídního, symbolicky odhalující, kolem čeho se bude točit většina darů, které od své třídy pan vyučující obdrží.

• Paví pero – Ikonická chlouba krásného ptáka, tvora, jehož atribut si přivlastnila řecká bohyně Héra, patronka plodnosti a zejména strážkyní rodiny. Není snad třída taková veliká rodina? Pero je navíc i v logu GJVJ.

• Svatý grál – Obyčejný, tuctový kalich, z kterého pil Ježíš své poslední víno a do něhož Panna Marie zachytila krev kanoucí z jeho těla na kříži, symbolicky upamatovává na to, že Poslední svačina vznikla z obrazu s čistě křesťanským námětem. Kdoví, třeba vyobrazením jedné z nejslavnějších křesťanských artefaktů získáme přízeň Boha…?

• Perla – Slovo Markéta je řeckého původu, z původního významu „perla“. Nenápadné pomrknutí na autorku.

• Meč – Jeden z atributů svatého Martina, jehož jmenovec je samozvaný vrchní imaginátor Svačiny.

Zdroj: Výklad třídy