/KOMENTÁŘ/ Dalibor Uhlíř, místostarosta Českého Krumlova, má podle českého práva středoškolské vzdělání s maturitou. Potvrdili mu to i právníci, které si sám najal. Přestává tak používat titul Ing., oznámil na tiskové konferenci, na kterou svolal novináře do Českých Budějovic. Rezignovat kvůli tomu ale nehodlá.

Dalibor Uhlíř (uprostřed) na ustavujícím zasedání krumlovského zastupitelstva s kolegy z hnutí Český Krumlov rozumem a srdcem - Nezávislí Janem Sommerem (vlevo) a Zdeňkem Zajíčkem. | Foto: Se svolením města Český Krumlov/Tomáš Kasal

Že vysokoškolský titul nemá, bylo jasné od chvíle, kdy se o tématu začalo psát. Deníku (podrobnosti ZDE) to už před několika týdny potvrdilo několik institucí: ministerstvo školství, univerzita, jejíž státní zkoušku údajně složil, ale pak tento údaj ve svém webovém životopise smazal, nebo předsedkyně České asociace MBA škol prof. Ing. Hana Machková, Csc. (mimochodem též prorektorka Vysoké školy ekonomické v Praze, na kteroužto instituci se Dalibor Uhlíř coby na příslovečné stéblo, kterého se tonoucí chytá, obrací s žádostí, aby posoudila, jestli rozsah jeho „několikaletého“ studia na Newport University, tedy s. r. o., která pořádala „odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti“, jak se píše v její zakládací jistině, splňuje požadavky na získání vysokoškolského titulu v pětiletém magisterském programu).

Co vlastně studoval Dalibor Uhlíř? Akreditovaná vysoká škola to nebyla a není

„V programech celoživotního vzdělávání se nejedná o státní závěrečné zkoušky. Podle standardů CAMBAS musí být studium ukončeno způsobem, který prokáže schopnost studenta komplexně aplikovat výsledky učení v praxi, obvykle formou písemné závěrečné práce nebo písemných individuálních projektů. U programů MBA, které nejsou akreditovány CAMBAS, může být zakončení různé, protože žádná povinná pravidla neexistují,“ napsala Deníku Hana Machková.

Studium MBA navíc vůbec není zahrnuto do systému českého vysokoškolského studia a dle české legislativy nejde o akademický titul. Co se různých titulů a označení týká, věc se má tak, že ke jménu si může každý napsat, co uzná za vhodné. S jedinou výjimkou: nikdo si nesmí přidávat vysokoškolský titul, který nemá.

O důvodech, proč si Dalibor Uhlíř myslí, že mu VŠE dá rozhřešení ohledně jeho čtvrt století starého studia zakončeného profesním titulem MBA, který na akademický titul ani nejde ze zákona převést, navíc z dnes již neexistující školy, která nikdy neměla českou akreditaci a nikdy nebyla českou ani zahraniční vysokou školou, tudíž patrně nelze dohledat žádné relevantní materiály, lze jen spekulovat. Podle jeho slov se „domníval“, že na titul Ing. nárok má, i proto, že mu ho do občanského průkazu zapsaly úřady. Neznalost zákona, ani toho školského, ale neomlouvá, jak praví jeden ze základních právních principů moderního práva.

Místostarosta Krumlova používá titul, který nemá. Potvrdilo to ministerstvo

Zřejmá je ale jedna věc: to, že si po „několika letech studia“, aniž upřesní, kolik let je „několik“, nárokuje vysokoškolské vzdělání a dvacet pět let se podepisuje jako Ing., ač jím není, a upustí od toho až poté, co ho o tom přesvědčí právníci, berou jako urážku mnozí z těch, kteří magisterský studijní program (dříve pětiletý, dnes navazující dvouletý po tříletém studiu bakalářského programu) absolvovali a dobře vědí, kolik práce a úsilí získat vysokoškolský titul magistr nebo inženýr dá. „Uráží mě, že si někdo dělá nárok na akademický titul Ing. po pár letech placeného studia na nějaké neakreditované škole bůhví odkud… A v poslední řadě zde hraje roli i morální hledisko celého případu,“ svěřila se Deníku jedna z absolventek VŠE.

„Musím říct, že mě dost uráží, že pan Uhlíř používá titul Ing., který jsem já a mí spolužáci získali po pětiletém denním studiu na Českém vysokém učení technickém,“ svěřil se jiný držitel titulu Ing., absolvent ČVÚT. „A i někteří z nich si po vysoké udělali kurz MBA. Na tom není nic špatného, zvýšili si tím odbornost pro působení např. ve vedení podniků, jíž se vysokoškolské studium příliš nevěnovalo.“

Jak to všechno vlastně začalo?

Na konci července zveřejnil v jedné z krumlovských skupin profil se jménem Miroslav Novotný několik snímků s komentářem: „Nejsem žádný vědátor, ale obyčejný chlap, co se živí rukama. Tohle mi vadí a nechci mít ve vedení města případného lháře.“ Vyjádřil pochyby o oprávněnosti užívání titulu Ing. místostarostou města. Mezi screeny byl i webový životopis Dalibora Uhlíře s kolonkou „Technická univerzita Ostrava: státní zkouška“.

Pod příspěvkem se rozběhla debata, v níž byla na toto téma upozorněna (byla označena) i redakce Deníku. Mezi komentáři vynikla obhajoba Dalibora Uhlíře z pera jeho kolegy-zastupitele Jana Sommera. Ten se, patrně ve snaze celou věc zachránit, na debatující občany Krumlova obořil: Takže „vážení hateři“, anonymové a další zoufalci: Zde máte to, co jste zpochybňovali a nutně potřebovali vidět. Teď jsme v očekávání kdo bude mít ty „koule“ přijít a říct sorry, promiň, díky a pamatujte KARMA JE ZDARMA.

Ke komentáři přidal dva roky starý odkaz na post Dalibora Uhlíře s jeho vzpomínkou na diplomovou prací. Ta ale, nutno říci, sama o sobě není dokladem o tom, že někdo složil státní zkoušku na vysoké škole. Jan Sommer tím ovšem, patrně nechtěně, poukázal na to, že místostarosta žádnou státní zkoušku na Technické univerzitě Ostrava (celým názvem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava) nesložil, jelikož diplomka je nadepsaná Newport University.

Redakce se proto pustila do ověřování a zjistila to, co na tiskové konferenci po více než měsíci potvrdil sám Dalibor Uhlíř: na titul Ing. nárok nemá.

Jak to skončí? Podrží ho koalice, nebo ne?

Nedávno, loni na podzim, se objevil podobný případ v Plzni. Zastupitel na tamním magistrátě, oprávněný držitel titulu Bc., si na kandidátku do voleb nechal napsat Mgr. Počítal s tím, že v září ještě před volbami stihne své magisterské studium dokončit. Nakonec se ze státnic odhlásil, ale neupozornil na to své kolegy. A na svůj post následně rezignoval, s celkem jednoznačným vysvětlením. „Na základě možných pochybností a ohrožení důvěry ve veřejný mandát rezignuji na všechny své funkce a ukončím členství v České pirátské straně. Dále se k této situaci nebudu vyjadřovat," uvedl tehdy Filip Sequens v prohlášení na pirátském fóru.

Ještě dnes se vzpomíná na Jana Kalvodu, který také rezignoval kvůli neoprávněnému užívání titul JUDr. Byl to tehdy, v roce 1996, podle něj jediný důvod odstoupení a doktorát, resp. státní rigorózní zkoušku si později dodělal.

Dalibor Uhlíř se na tiskové konferenci nechal slyšet, že rezignovat nehodlá. S tím, že v úřadě zůstane, podle všeho počítá: vizitky, štítek na dveřích a městské rejstříky prý dá opravit na své náklady.

A i za svého inženýra prý bude bojovat dál. Možnosti sice dávno vyčerpal, resp. nikdy žádné neexistovaly, on ale nejspíš doufá, že mu titul nakonec někdo přece jenom udělí nebo alespoň uzná i bez řádného studia. Jak jinak si vysvětlit to, že oslovil Vysokou školu ekonomickou (jak řekl Deníku v polovině srpna), aby mu porovnala své a jeho studijní programy. Neexistuje ovšem jediný důvod, proč by VŠE měla komukoli uznávat neakreditovaný kurz z neexistující školy, za který se v 90. letech platilo kolem 90 tisíc korun. A i kdyby tzv. nostrifikační doložku získal (což je de facto vyloučeno), zůstal by mu titul MBA, se kterým by se mohl pustit např. do doktorského studia.

Krumlovský radní Zajíček se přiznal k dotačnímu podvodu. Už začal splácet škodu

K rezignaci zkrátka nevidí důvod a mý prý podporu svých koaličních partnerů. Těmi jsou starosta Krumlova Alexandr Nogrády (ANO 2011), čtyři další zastupitelé za ANO (Ing. Jan Novák, Bc. Filip Vojta, Milan Hodboď a Jaroslav Brož), dva Uhlířovi kolegové z Český Krumlov rozumem a srdcem (Jan Sommer a Ing. Zdeněk Zajíček - o jeho nedávném soudním řízení kvůli dotačnímu podvodu více ZDE), dva zastupitelé za ODS (Zbyněk Toman a Ing. Bc. Jiří Čtvrtník), tři Občané patrioti (Ing. arch. Robin Schinko, Jan Ungerman a Bc. Jiří Maurer) a Jan Berka za Krumlováci – koalice pro změnu s podporou hnutí Volba pro kraj.

Důvod k rezignaci ale má, a jednoznačný. Užíval neoprávněně titul, šel s ním také do voleb, čímž uvedl voliče v omyl, a odmítal se ho vzdát i poté, co mu občané a řada médií celý srpen tlumočila vyjádření oficiálních institucí, vč. ministerstva školství, o tom, že ho používat nemá, čímž narušil důvěru právě ve veřejný mandát. Do jaké míry narušil důvěru občanů v sebe samého a také v celou koalici, která ho podle jeho slov hodlá podpořit, se ukáže ve čtvrtek na veřejném zasedání zastupitelstva, které začíná 31. srpna v 16 hodin na úřadě na Kaplické. Klást otázky na toto téma mu, při projednávání bodu č. 6., bude i opozice. Jednání zastupitelů je volně přístupné všem bez předchozí registrace či akreditace.