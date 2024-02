/FOTO, VIDEO/ Bagry a buldozery se zakusují do krajiny lemující mezinárodní silnici E55 u hranic s Rakouskem, nákladní auta převážejí tisíce kubíků zeminy. U Dolního Dvořiště roste nejjižnější úsek dálnice D3 z Nažidel do Dolního Dvořiště. Podívejte se, jak to na stavbě vypadá.

ŘSD staví u hranic s Rakouskem nejjižnější úsek dálnice D3, včetně mimoúrovňové křižovatky Dolní Dvořiště. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Poslední úsek dálnice D3 ve směru od Českých Budějovic začne za oboustrannou odpočívkou Suchdol, kterou skončí úsek D3 Kaplice-nádraží-Nažidla, který na zahájení teprve čeká. Téměř celý povede v původním profilu I/3. Stavaři nejprve vedle ní postaví druhou polovinu dálnice. Až bude hotová, převedou na ni dopravu a původní silnici opraví. Auta tak nebudou muset jezdit po objížďce přes nedalekou obec Dolní Dvořiště – tu pak před hlukem z dálnice ochrání dva úseky protihlukových stěn.

Už se staví i poslední mimoúrovňová křižovatka na D3. Bude ve tvaru osmičky s jednou okružní křižovatkou a připojí se na ni silnice do Dolního Dvořiště a také silnice II/163, která vede na Vyšší Brod, Loučovice a Lipno nad Vltavou.

Nejjižnějším objektem na trase D3 pak bude most přes hraniční úsek I/3, resp. mezinárodní silnice E55. Za ním D3 na státní hranici skončí. Z rakouské strany by se dálnice na Freistadt měla na český úsek napojit do roku 2031. „To je reálný termín i pro dokončení středočeské D3, což by fakticky mělo znamenat, že se v roce 2031 projedeme z Prahy do Lince a dál do Salcburku po jedné dálnici. Nicméně na konci letošního roku nás čeká zprovoznění téměř třiceti kilometrů dálnice kolem Českých Budějovic,“ řekl na lednovém slavnostním zahájení stavby úseku D3 z Nažidel do Dvořiště ministr dopravy Martin Kupka.

Na jihu Čech letos ŘSD zahájí i řadu dalších staveb. „Napojení od Třebonína na Český Krumlov, výstavba I/20 před Českými Budějovicemi od Pištína do Českého Vrbného, stavíme obchvat Lišova na silnici I/34 a na konci roku bychom chtěli zahájit i propojku mezi silnicí I/20 a dálnicí D3 čili severní spojku v Českých Budějovicích,“ vyjmenoval šéf Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl.