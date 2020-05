I když je restaurace Plevno zavřená, v kuchyni se vaří. Obědy vydávají zájemcům z okénka. I když je provoz minimální, prodej obědů tímto způsobem zaměstnancům restaurace přece jenom pomáhá.

„Korona začala 15. březnaa trvá pořád,“ konstatoval Marek Špát. „S provozem sníženým na třetinu jsme otevřeli výdejní okénko, či spíše u nás je to výdejní stoleček, kde lidem vydáváme jídlo přímo z vestibulu. Lidi, co o nás vědí, si sem chodí – a to je všechno.“ Před několika dny vláda povolila otevřít terasy. Do toho ale vpadli „ledoví muži“, tak toho v prvních dnech využil málokdo. „Moje přední terasa při deštivém počasí nemá význam,“ přitakal Marek Špát. „My si uděláme ty tři hodinky denně kolem vaření a výdeje jídla,a musíme to nějakým způsobem přežít a vydržet.“

Zaměstnance si restaurace snaží držet. Dá se říci, že je to rodinný podnik, neboť se v něm otáčejí hospodského žena i tchyně, brzy nastupuje i dcera po mateřské dovolené. A tři zaměstnanci.Z nich je nyní vždy jeden v práci, dva doma.„V práci se střídají,“ říká provozní. „Samozřejmě je musím platit. Nepropustili jsme nikoho.“

Marek Špát naštěstí nemusí mít bezesné noci kvůli závazkům v bankách. „My, zaplaťpánbůh, žádný úvěr a jiný finanční závazek nemáme, spíš je pro nás zatěžující každý měsíc platit odvody a podobně zaměstnancům. Za nás, za OSVČ, je zaplatil stát, ale platíme jim mzdy. Plus jsme samozřejmě přihlášeni v programu Antivirus, kdy bychom měli dostat nějaké příspěvky na zaměstnance. To je ale v řízení a ještě nic nedorazilo. Doufám, že to přijde. Také DPH nebylo odložené. Stát nám do určité míry pomohl. Z ministerstva financí nám dorazilo bezmála 45 000 korun, které jsme mohli použít na pokrytí energií – vodu, elektriku, plyn. A něco málo na pokrytí ještě nějakých odvodů sociálního a zdravotního pojištění na zaměstnance.“

Finanční polštář provozovatelé restaurace Na Plevně mají vytvořený. Něco z něho už odčerpali. „Ale ne tolik, aby nás to položilo. To, co vydáme na okýnku, stačí na pokrytí mezd lidí, které mám v práci. Také nám pomohlo, že se pan Kopenec od března zatím zřekl nájmu. Za to mu moc děkujeme.“

Nucenou pauzu využili k opravám a rekonstrukcím. „Zrekonstruovali jsme šatny pro zaměstnance a prostory, kde si chce manželka zřídit nehtové studio. Ještě budeme malovat a připravujeme vše na otevření 25. května. Současnou situaci bych přirovnal k tomu, jako když vám svěří do rukou super auto, ale dovolí vám v něm jet jenom na jedničku a dvojku.“