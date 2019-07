Besednice/Ločenice – Čistě dámskou záležitostí je jízda v sedle, kterou již počtvrté uspořádala majitelka loučovické stáje Lenka Gabrielová ve spolupráci s kolegyní z ranče Úchozí poblíž Besednice.

Dámy z okolí se vydávají na koních na okružní jízdu z Ločenic kolem Todeňské hory a přes Nesmeň na ranč a všude kam přijedou, budí pozornost. Není se co divit, akce má název Dámy v sedle a je na ně radost pohledět. Ženy jsou totiž oděné v elegantních šatech podle jejich fantazie a na koních skýtají malebnou podívanou. „Je to sice čistě dámská akce, ale účast pánů není vyloučena,“ říká Lenka Gabrielová. „Ovšem za podmínky, že se obléknou do ženských šatů.“ Čili i pánové se na projížďku musí obléci za dámu, což někteří z recese činí s chutí. „Každý rok se pánové zúčastnili, kromě letoška,“ směje se Lenka Gabrielová. „Kromě šatů a sukní si obléknou i vycpané podprsenky, je to legrace.“