Daň z nemovitosti se vypočítává z několika koeficientů, které násobí základní sazbu. Ta v případě budovy obytného typu, mezi které se řadí rodinný dům, bytový dům nebo obytná část zemědělské usedlosti, stoupla za metr čtvereční ze 2 korun na 3,50. Loňská daň v Českém Krumově byla o např. u obytného domu 1928 Kč, letos 3430 Kč. Loni by za 80 metrový byt dali Krumlováci 980 Kč, letos 1716 Kč. V průměru daň vyskočila o 80 %. Jediné, co se snížilo, jsou daně ostatní ploch neplodných - Ostatní plocha s využitím pozemku neplodná půda, mez, stráň, zamokřená plocha a zeleň (skupina nevyužitelných ostatních ploch) – na 0,08 Kč za metr z 0,20 kč.

Zásadní změny v dani z nemovitosti přinesl od ledna vládní konsolidační balíček. Došlo například k přesunu některých staveb do jiné sazby. Týká se to zejména garáží. Nově se bude zdanění řídit podle údajů v katastru nemovitostí. Pokud například majitel garáže evidované takto v katastru nemovitostí přiznává tuto stavbu jinak než garáž, typicky jako příslušenství k obytnému domu nebo jako ostatní zdanitelnou stavbu, protože tam neparkuje auto, ale používá ji například jako sklad zahradního nářadí nebo ovoce, vzniká mu nově povinnost podat v lednu daňové přiznání a v něm tuto stavbu přiznat se sazbou daně pro garáž.

Garsonka 35 m2: 35 m2 x 1,22 = 43 x sazba 3,50 x koef. podle počtu obyvatel 2,5 = 377 x místní koeficient 2 = 754 Kč

Byt 50 m2: 50 m2 x 1,22 = 61 x sazba 3,50 x koef. 2,5 = 299 x místní koeficient 2 = 1068 Kč

Byt 80 m2: 80 m2 x 1,22 = 98 x sazba 3,50 x koef. 2,5 = 481 x místní koeficient 2 = 1716 Kč

Rodinný dům s dalším nadzemním podlažím a zastavěnou plochou 140 m2: 140m2 x sazba 3,50 x koef. za patro 1,4 x koef. 2,5 = 961 x místní koeficient 2 = 3430 Kč

Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací období roku 2024 nutné podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, nejpozději do 31. ledna 2024. Přiznání k dani z nemovitých věcí jde vyplnit také elektronicky prostřednictvím Online finančního úřadu na adrese www.mojedane.cz

​​Finanční úřady včetně pobočky v Jindřichově Hradci vzhledem k daňovým změnám prodloužily úřední hodiny. Na podatelny a oddělení daně z nemovitých věcí je možné v týdnu od 22. ledna do 2. února přijít od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin. Kromě toho je možné poradit se o dani z nemovitých věcí na zřízené infolince 387 722 387. K dispozici je občanům od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin.

Jak vypočítat daň z bytu?

Základem daně je výměra podlahové plochy v metrech čtverečních podle stavu k 1. lednu. Výměra se vynásobí koeficientem 1,22 nebo 1,20. Daňová sazba pro byt je 3,50 Kč/m2. To celé se vynásobí koeficientem podle počtu obyvatel, který je v Českém Krumlově 2,5 (zvýšený ze 2 obecně závaznou vyhláškou obce). Výsledek se následně vynásobí místním koeficientem, který má českokrumlovská radnice nastavený na hodnotě 2.

Leoš Mareš sliby plní. Daroval přes 1,2 milionu učitelce z krumlovské Masaryčky

Co se místního koeficientu (v Českém Krumlově je 2) týká, ten si mohou stanovit samy obce. Nejvyšší na Krumlovsku je např. v Lipně nad Vltavou, kde je 5, nebo v Černé v Pošumaví v rekreačních oblastech, Jestřábí, Radslav, Dolní Vltavice a Mokrá, tam je také 5. Přední Výtoň má 4, Vyšší Brod 2. Řada obcí ale vyhlášku nikdy nevydala a místní koeficient tak mají 1 a k výpočtu daně z nemovitosti využívají jen základní sazby a koeficient dané zákonem. Pokud chce obec vyhlášku vydat nebo upravit, musí tak učinit do konce září, resp. její platnost musí začít do 1. října, aby ji FÚ mohl na následující rok aplikovat.