Od pondělka tohoto týdne mají všechny státní i samosprávné organizace v republice, tedy i na Českokrumlovsku, ze zákona zřízeny a především spuštěny takzvané datové schránky.

Jaká je realita a jaké jsou první zkušenosti s provozem?

Systém a jeho obsluha pro většinu lidí složité nejsou. Do datové schránky je možné se připojovat přes internetovou adresu www.datoveschranky.info nebo si nastavit vlastního poštovního klienta v počítači tak, aby ze schránky zprávy stahoval tak, jako jinou elektronickou poštu.

Problém, pokud jsou, lze najít jinde.

„Celá filozofie je založena na tom, že se bude eliminovat papírový dokument,“ okomentoval informatik českokrumlovského městského úřadu Tomáš Kubát. Podle jeho slov jde jen o to, aby si úředník zvykl na práci s elektronickým dokumentem.

„Problém je, že není celostátně doladěna metodika pro nakládání s určitými typy dokumentů. Jde o to rozlišit, který dokument musí a který už nemusí projít datovou schránkou,“ doplnil Kubát.

Logika věci totiž velí, že než skenovat dvousetstránkový spis a posílat jej elektronicky, je vhodnější takový fascikl poslat klasickou poštou nebo podobnou cestou.

Povinnost mít svoji datovou schránku se týká především orgánů veřejné moci, státní správy a samosprávy, ale také právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku, čili všech akciových společností a společností s ručením omezeným.

Výpadky byly

Od velikosti a důležitosti organizace se také odvíjí i intenzita jejich využívání.

„Problém se schránkou nemáme,“ sdělil včera tajemník Obecního úřadu v Loučovicích Roman Bravenec. „Určitý výpadek byl v první polovině týdne, ale to bylo nejspíše u poskytovatele, tedy na poště. Teď ještě dolaďujeme elektronickou spisovou službu.“

Na nedostupnost a výpadky nebo přílišnou pomalost si postesklo zvláště během úterka a středy více úřadů. „Hodně lidí to nechalo na poslední chvíli a systém asi zkolaboval,“ doplnil Bravenec.

Jinde hlásí připojení i provoz naprosto bez problémů, jako například v Dolním Dvořišti nebo v Přední Výtoni.

„Asi nám do schránky ještě nic nepřišlo, protože by nás na to upozornil email. A to se ještě nestalo,“ okomentoval první dny provozu Martin Řepa, tajemník Obecního úřadu v Přední Výtoni.

„Pro nás asi tolik zpráv chodit nebude, takže nějaký větší problém s užíváním schránky neočekáváme,“ dodal. Jediným a hlavně v tuto chvíli v regionu stále nedořešeným problémem zůstává v současnosti podle Řepy otázka úložiště dat.

Garantované úložiště by měl zajistit kraj, negarantované by měl zřídit jako obec s rozšířenou působností Český Krumlov. Ovšem neměla by to být jeho povinnost. V takovém případě by si měly obce financovat ukládání dat za své vlastní peníze.

„Zatím vyčkáváme, jak se věci vyvinou, protože se nám nechce nyní investovat dvacet tisíc do něčeho, co bychom třeba sami pak ani nevyužívali, nebo co by zaplatil například nějaký grant,“ doplnil Řepa.

Adresa www.datoveschranky.info



Ministerstvo vnitra a Česká pošta důrazně varují všechny uživatele Informačního systému datových schránek před tím, aby pro přihlášení do datové schránky neužívali jinou webovou adresu než www.datoveschranky.info.



„Vzhledem k tomu, že robustní Informační systém datových schránek je nový a je určen pro masové využití, je oprávněný důvod se domnívat, že se může stát terčem nejenom různých útoků, ale především velmi podobné domény, lišící se například pouze užitím diakritikynebo koncovkou domény,“ upozornila Jana Malíková, tisková mluvčí ministerstva vnitra.