Nízkoprahové zařízení DéDéčko, které zastřešuje Charita Kaplice, působí v Dolním Dvořišti.Zdroj: archiv DéDéčkaTím místem je nevelká klubovna DéDéčka, kam může přijít jakékoliv dítě ve věku od 6 do 18 let. Jsou tu k dispozici i různé hry a dítě je tam v bezpečí.

Dédéčko je jedno z nízkoprahových zařízení Charity Kaplice určené pro děti a mládež. A vstup je zdarma. Zájemce tu přivítají dva vedoucí a děti se nemusejí obávat, že je budou řídit jak ve škole. Mládež tu může pobýt, jak dlouho chce a příjemně strávit svůj volný čas.

„Zařízení je pro všechny děti, zejména pro ty, které mají jakýkoliv problém. Ať už ve škole, v rodině, nebo s kamarády. My se postupně snažíme dítěti pomoci a problém odstranit,“ říká vedoucí Václav Starý. Rozhodně to není místo, kde děti přijdou k drogám nebo nevhodným kamarádům. „Naopak. Jsme preventivní službou pro děti proti škodlivým vlivům ve společnosti. Fungujeme i jako poradci, ale poskytneme dítěti třeba doprovod k zubaři, doktorovi, když se tam bojí jít. Nebo domů, když má strach, že si tam na něho chtějí počkat spolužáci.Zkrátka jsme tu od toho, abychom dětem pomáhali, popřípadě jim i pomohli se zdokonalit.“ DéDéčko je otevřené denně, ale covid a opatření kolem něho mu značně komplikovala práci. V současnosti do klubovny dochází pravidelně šest sedm dětí. „Myslím, že jsme potřebná služba,“ je přesvědčen Václav Starý. „V dnešní době - zejména při výuce přes počítač – se na děti rychle hrne řada úkolů, a děti to nestíhají. Často se potřebují vypovídat, protože rodiče chodí do práce, nemají na ně čas a odkážou je na internet. Lidé zapomínají, jak důležité je také pouze poslouchat. Proto my tu s dětmi často jenom sedíme a povídáme si o všem možném. Děti mají hromadu názorů, ale nikdo je nechce slyšet. Ve škole, kde se děti přeřvávají, je učitelé neposlouchají, doma rodiče také moc ne a děti kolikrát ani nic neřeknou, protože rodiče berou jako autoritu a ne jako kamarády.“

Díky DéDéčku se děti nemusí nudit a zlobit. „V Dvořišti bývaly problémové děti, zlobily, často ničily obecní majetek. V Klubu si vybijí energii užitečným způsobem, popovídají se a už na sebe nepotřebují upozornit problémovým chováním. . Teď ti dřívější zlobilové třeba v rámci našeho projektu pro důchodce vyrobili předměty, prodali je a za peníze jsme koupili dárek pro místní domov seniorů. Podobně se účastí i charitativní Tříkrálové sbírky. Zamlklé uzavřené děti se tu někdy nakonec tak rozpovídají, že pusu nezavřou.“

