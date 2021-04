Ty skupina ze Zubčic předala zdravotníkům s poděkováním a pozdravy obyvatel obce i okolí. „Předáváme vám, co pro pracovníky nemocnice přinesli lidé jako poděkování za vaši práci, obětavost a nasazení,“ řekl František Talíř, člen krumlovské KDU-ČSL, která vyhlásila v Zubčicích sbírku na podporu zdravotníků. Lidovci ve spolupráci s obcí vyhlásili rozhlasem, že ti, kdo se do sbírky zapojí, mohou nosit rozmanité dobroty včetně nápojů do domu k Talířům.

„Sbírka vypukla týden před Velikonoci a během Velikonoc,“ vyprávěl František Talíř. „Děti také pracovníkům nemocnice malovaly obrázky. A strhla se vlna, jakou jsme nečekali. Nakonec jsme do nemocnice přinesli místo jednoho košíku plné krabice, které vyrobily nejmladší zástupkyně.“ Krabice obsahovaly například čokolády, bonboniéry, ale i slané pochutiny, ovoce, něco dobrého k pití a podobně. „Zkrátka mix toho, co se dá sníst, vypít,“ popsal František Talíř. „Ale i obrázky a vzkazy, a to je myslím na tom to nejlepší.“ „Na sbírce se podíleli kromě lidí ze Zubčic také obyvatelé Věžovaté Pláně a Kaplice,“ připomněla Štěpánka Talířová ze Zubčic. „A nejdůležitější je, že lidé přinášeli dary hrozně rádi. To abyste věděli, že na vás myslí.“ V předaném poselství bylrovněž děkovný dopis místostarostky Zubčic.

Při předání nechyběl ředitel nemocnice Vojtěch Remeň, dárky převzali primář oddělení interny Pavel Hausdorf, lékař Jaromír Pokorný a sestřičky. „Všem moc děkujeme,“ říkali shodně. „Víme, že lidé jsou už někdy s nervy na hraně. Kolem Velikonoc je situace možná o něco lepší, ale pandemie pořád pokračuje. Pro nás je to nekonečná práce, i když se samozřejmě vedení snažilo upravit provoz tak, aby se to dalo vydržet a snést. Služby jsou o něco posílené, ale ani to nestačí. Člověk pořád neví, kam dřív skočit.“

„Obdiv patří hlavě sestřičkám,“ zdůraznili lékaři Pavel Hausdorf a Jaromír Pokorný. „Obdivuhodná je jejich trpělivost, práce sestřiček je maximálně významná. Především sestry jsou v první linii, chodí k nakaženým pacientům, musí zvládnout je přebalit, vyměnit ložní prádlo třeba i stopadesátikilovým pacientům, jsou s nimi v úzkém kontaktu. Pro personál je velmi nepříjemné, když pacienti, kteří nemají ochranné prostředky, kašlou. A sestřičky dobře vědí, že to jsou lidé, kteří mají covid. Takže děkujeme vám za podporu, je to fakt strašně milé.“