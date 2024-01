/FOTO, VIDEO/ Demoliční bagr se ve čtvrtek ráno začal zakusovat do bývalé výpravní budovy na nádraží v Kájově. Podívejte se, jak to jde demoličnímu týmu od ruky.

Už jde k zemi. Demolice bývalé výpravní budovy na kájovském vlakovém nádraží začala 18. ledna 2024. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Bagrista Jiří Vochozka, který samotnou demolici provádí, přiblížil, že dům se bude bourat zhruba týden. „Jde to v pohodě, možná to zvládneme i do neděle,“ nastínil. „Do centrální části domu, do té vysoké části, se pustíme v sobotu ráno.“

Dnes ji uvidíte naposledy. Demolice bývalé nádražní budovy v Kájově začíná

Suť se vozí do kájovského areálu Správy a údržby silnic. Tam se nadrtí a zrecykluje pro další použití.