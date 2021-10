Hluk motorů, vůně benzínu, či nafty a napínavé souboje. Auta do sebe naráží, všude kolem se válí části karoserie, střepy skel a stříká motorový olej. Jezdci v helmách se toho nebojí, dokud to jede, nevzdávají se. Hlavním úkolem je zdemolovat soupeře a vyváznout jako jediný pojízdný vůz. Tak vypadá demoliční derby podle amerických pravidel i na jihu Čech. Adrenalinová zábava láká nejen účastníky ale i diváky.

Odpolední program vyvrcholil kolem 17. hodiny. Finále se zúčastnili vítězové rozjížděk i baráže. Pohár a hodnotné ceny si odnášeli tři nejlepší.

Pořadí vítězů:



1. místo - Daniel Zíka s automobilem značky Opel a číslem 77



2. místo – Satanáš s vozem Toyota a číslem 666



3. místo - David Pudivítr se závodním číslem 23 a Peugeotem 206

Vítězství zůstalo v rodině

Konkurenci v adrenalinovém sportu letos nenašel Daniel Zíka, který pochází z Doudleb u Římova. „V současnosti bydlím v Českých Budějovicích, soutěže jsem se účastnil teprve podruhé,“ sdělil jednadvacetiletý vítěz.

S celkovou výhrou rozhodně nepočítal. „Minule jsem vypadl hned na začátku, takže jsem to opravdu nečekal,“ smál se Zíka ještě v euforii. Žezlo si však předával v rodině. „Minulý rok derby vyhrál můj taťka, Marek Zíka, takže pohár zůstal doma,“ doplnil Daniel Zíka.

Svůj Opel zničil tak, že už si nezajezdí. „Teď už s ním najedu na odtahovku a poputuje na likvidaci,“ vysvětlil s tím, že mu udělal krásnou poslední službu. Slavit hodlal s kamarády. „Dáme si s přáteli pivo,“ uvedl řidič s číslem 77, který si na kapotě po rozjížďce i zatančil.

Adrenalin a zábava

Finále podle něj bylo dost napínavé. „Poslední jízda byla i dost tvrdá a bolavá, dostal jsem pár pěkných ran. Ale jinak je to v pohodě, nejezdí se velkou rychlostí. Je to zábava a adrenalin v jednom, s tátou nás to hodně spojuje,“ prozradil Daniel Zíka.

Podle jeho slov je fajn si sehnat starší auto a jednou za rok se sejít s lidmi, kteří mají stejný koníček. „Vždy seženeme s tátou auto na odpis a zničíme ho tady,“ podotkl.

Do automobilového řežby se zaregistrovala předem 32 jezdců, mezi nimi dokonce i zástupkyně něžného pohlaví. Stovkám přihlížejících předvedli, že i se starými vraky se dá užít ještě spoustu zábavy. Odpolednem provázel moderátor Václav Votava alias Dj Bassliker z rádia Kiss. Součástí byly i dobročinné dražby pro Centrum Bazalka, které zajišťuje komplexní péči pro děti s těžkým kombinovaným postižením, s autismem a mentálním postižením z Jihočeského kraje.

Pravidla demoličního derby:



Účast v závodě a podmínky

• Každý se účastní závodů na vlastní nebezpečí.

• Závodník musí vlastnit platný řidičský průkaz a musí být starší 18 let.

• Během závodu se nesmí užívat alkoholické nápoje.

• Závodník musí mít helmu, dlouhé kalhoty, pevnou obuv a reflexní vestu, při jízdě musí být připoután.

• Každý startující musí zaplatit startovné.

• Odvoz vraku zajišťuje pořadatel, s dodáním potvrzení o ekolikvidaci.



Závod

• Cílem závodu je co nejdéle vydržet v derby aréně.

• Auta se dělí do jednotlivých rozjížděk.

• Po rozjížďkách má závodník čas na opravu svého vozu.

o do finálové jízdy postupuje výherce jednotlivých rozjížděk.

o Auta, která se podaří opravit bojují v tzv. baráži o postup do finále.

• Narážení do dveří řidiče je přísně zakázáno.

o Porušení těchto pravidel se trestá napomenutím. Dvě napomenutí znamenají diskvalifikaci.

• Závodník nesmí opouštět své auto bez pokynů pořadatelů.

• Pořadatel může kdykoliv závod přerušit, nebo pozastavit zdvižením červené vlajky.

• Pokud nebude závodník "aktivní", tzn. bude se opakovaně vyhýbat střetům, bude diskvalifikován.

• Při závodě nesmí být ohrožen žádný divák.



Derby Auto

• Úpravy vozu nesmějí ohrožovat diváky, nebo ostatní závodníky.

• Závodit může jen osobní automobil.

• Výfuk musí být zkrácený.

• Vyztužení přední a zadní části vozidla je zakázáno.

• Přední a zadní nárazníky musí být demontovaný.

• Chladič může být přemístěn.

• Nemrznoucí kapalina z chladícího systému musí být vypuštěna a nahrazena vodou.

• Veškerá okna kromě předního musí být odstraněna.

• Zpevňování karoserie betonem a montážní pěnou je zakázáno.

• Dveře řidiče musí být označeny výraznou barvou ve tvaru X.

• Každé Derby Auto musí mít své číslo

o To bude přiděleno pořadatelem, nebo si ho zvolí závodník sám v přihlášce.

o Číslo musí být na viditelném místě.

• Bezpečnostní rám není podmínkou.

• Zadní a přední světlomety budou odstraněny.