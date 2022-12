Klub českého pohraničí je spolek, jenž se v roce 1990 transformoval z marxisticko–leninského klubu 35. základní organizace KSČ v Chomutově.Jádro tvoří bývalí příslušníci Pohraniční stráže, důstojníci ČSLA či SNB. Dodnes se ztotožňují s názorem, že stovky „narušitelů hranic“, které tenkrát oni sami buď postříleli – nebo které roztrhali psi či minová pole – si to právem zasloužily. Ministerstvo vnitra a BIS je dlouhodobě označují za extremisty.

„Tyto války do naší země vůbec nepatří. Svoboda slovu už tu není skoro žádná, dokonce vadí už i to, co nosíme,“ uvedla Simona Snížková s jasným odkazem na bílo-modro-červenou čepici v podobě vlajky Ruské federace, jíž měla při proslovu na sobě. “Teď se propaguje jenom jedna strana, která může vše, ale my nemůžeme vůbec nic,“ dodala.

Dalším z řečníků byl i učitel dějepisu ze soběslavského gymnázia Marek Adam. Mimo jiné se jedná prvního místopředsedu proruské strany Aliance národních sil. Stal se známým díky tvrzení, že Rusko na Ukrajině „neprovádí agresi, ale osvobozuje oběti genocidy“.

V nedělním proslovu kritizoval především současnou českou vládu.

„Jednoznačně odsuzujeme vládu České republiky za vedení Petra Fialy, která nás vtahuje do imperiální a v cizích zájmech vedené války proti Ruské federaci,“ uvedl v projevu. Následovaly výkřiky „Hanba vládě!“ od něj i ostatních demonstrantů.

„Je opravdu dost zvláštní, když mluví o tom, že jsou proti válce a pro mír, a zároveň od nich nezazní ani slovo k tomu, kdo je vlastně na Ukrajině agresorem, kdo tam rozpoutal válku a zabíjí i civilisty včetně žen a dětí,“ uvedla jedna z protidemonstrantek, zatímco zapalovala svíčku u podobizny Václava Havla u kašny na náměstí.

Na podporu Ukrajiny, EU a demokracie

Protidemonstrantů se na podporu demokracie a Ukrajiny sešlo na náměstí kolem dvou desítek. Nechyběl senátor Marek Slabý, poslanec Pavel Klíma, bývalý starosta Jiří Fišer, současní místostarostové Martin Mareda či Radoslav Kacerovský a celá řada dalších osobností z táborského politického, kulturního i společenského života.

Po modlitbě za mír a následné minutě ticha za oběti všech válek, kterou drželi spolu s demonstranty i protidemonstranti, přešel k mikrofonu nejméně úspěšný kandidát na senátora za Táborsko (se ziskem méně než jednoho procenta) Jiří Machač.

„Dva nejlidnatější slovanské národy se bijí a krvácí, zatímco miliardové zisky z této zbytečné války plynou do Spojených států, které stojí v pozadí konfliktu,“ hlásal.

Čepičky v podobě vlajky Ruska

Po následných výkřicích „Hanba NATO a Spojeným státům!“ se demonstranti pozvolna rozešli. Někteří z pořadatelů se ještě ke konci vyfotili v bílo-modro-červených čepicích a s vlajkou Klubu českého pohraničí.

„Přijde mi komické, když někdo říká, že nemá svobodu slova. Souhlasím s tím, že si mohou říkat co chtějí, ale jsem rád, že sem dorazilo tolik lidí, aby vyjádřilo svůj nesouhlas s jejich názory. A jsem rád, že pomáháme Ukrajině školit další vojáky, aby se mohla bránit ruské agresi,“ uvedl poslanec Pavel Klíma.

S jeho názorem se zcela ztotožňuje i bývalý starosta Jiří Fišer.

„Když se dívám na kašnu, dochází mi, že před třiatřiceti lety a zhruba osmadvaceti dny jsem na této kašně stál se skupinkou studentů táborských škol a nastoupili jsme na cestu demokracie. Tato společenská frakce nás chce vrátit zpátky před rok 1989. Už jen kvůli těm dětem to nepřipadá v úvahu. Je to ohrožení parlamentní demokracie a v podstatě konflikt s ústavním pořádkem. Už jen kvůli tomu je důležité se jim postavit,“ uzavřel Jiří Fišer.