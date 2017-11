Den válečných veteránů si důkladně připomene Českokrumlovsko

Českokrumlovsko - Den válečných veteránů v Českém Krumlově tradičně uctili členové Československé obce legionářské a váleční veteráni v pátek v 11.11 hodin u pomníku padlých v Městském parku.

Při slavnostním kladení věnců nechyběli ani zástupci města, městské policie či Hasičského záchranného sboru.



"Vojákům při pietním aktu velel major Petr Sláma z Vojenského zařízení 6817 Boletice," řekl Ivan Novotný z Československé obce legionářské. "Vzácným hostem byl zasloužilý válečný veterán rotmistr Václav Houdek." Při této slavnostní příležitosti byly uděleny i medaile za zásluhy.



Den válečných veteránů v sobotu připomene také Legiovlak - legionářské muzeum na kolejích, který zavítá do Českého Krumlova. Zástupci a obyvatelé města ho slavnostně přivítají ve 14 hodin svatomartinským vínem na krumlovském vlakovém nádraží. Vlak mohou zájemci navštívit od 11. do 19. 11. každý všední den od 8 do 16 hodin a o víkendech od 9 do 16 hodin.



Koncert ke Dni válečných veteránů pořádá sbor Harmonie pod vedením manželů Rolčíkových ve spolupráci s obcí Polná na Šumavě a Vojenským újezdem Boletice v sobotu 11. 11. 2017 od 18 hodin. Koncert se koná v kostele sv. Martina v Polné na Šumavě.



V Českém Krumlově se navíc v sobotu uskuteční 15. ples válečných veteránů, který pořádají Československá obec legionářská Vojenského zařízení 6817 Boletice, Sdružení válečných veteránů Jihočeského kraje a Vojenské lesy a statky, a to v Zámecké jízdárně.