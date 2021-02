Zdroj: Deník

„Máme otevřené výdejní okénko a od Nového roku jsme ještě nezavřeli,“ těší vedoucí knihovny Jiřinu Kostkovou. „Perfektně to funguje. Lidé si pro knihy chodí, v pondělí čtvrtek denně odbavíme kolem devadesáti lidí. Na lidi ohledně vyžití přišla už taková bída, že knihy začali číst i chlapi. Dokonce i můj syn si půjčil knihu, a to je co říct,“ směje se.

A návštěvníci nemají zájem pouze o knihy. Vzrůstajícímu zájmu se těší i půjčování časopisů. „Jediné, co nám vadí, je, že děti nemohou vstoupit do našeho krásného dětského oddělení a vybrat si knihy samy, což je pro ně velmi důležité. Musí s maminkami čekat, až jim knihovnice knihy přinese.“ Čtenáři si tedy vybírají knihy v on-line katalozích, do knihovny volají své objednávky, knihovnice jim radí a balíčky s knihami připraví na jejich jméno k vyzvednutí.

Osiřelá není ani knihobudka na náměstí. Ta žije svým vlastním životem. Lidé si odtud knihy berou, jiné tam zase vkládají. „Někdo uvnitř dokonce uklízí a knihy skládá, zatím nevíme, kdo to je,“ říká s uznáním Jiřina Kostková.

Knihy se zkrátka v Kaplici točí. Zatímco svazky a publikace knihovny její pracovnice udržují v čistotě, knížky z knihobudky si musíte opatrně vydezinfikovat sami. Knihovna i v těchto dnech funguje v normální provozní i pracovní době, aby v tom nebyl chaos.