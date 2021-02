DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ: Obnovenou cestu v Srníně lemují třešně, jeřáby i lípy

Velké oblibě se těší nově obnovená historická cesta ze Srnína do Rájova. Srnínští ji loni slavnostně otevřeli v rámci oslav výročí 620 let obce. Tuto cestu mezi poli proměnili v pohodlnou trasu vhodnou i pro seniory nebo rodiny s kočárky, neboť je to hodně po rovině.

Cesta do Rájova je kromě vycházky vzpomínkou na život předků. Šlapali tudy především do kostela v Černici. | Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Postupně se stane příjemnou odpočinkovou zónou, neboť cestu, kterou zdobí zbrusu nový obelisk, lemují ovocné i jiné stromy a nechybí u ní několik laviček. A zhruba v polovině mohou poutníci využít k odpočinku zastřešené posezení a rozjímat u kamenného obelisku, který připomíná historii místa. Na žulovém kameni je možno číst nápis: Postůj a vzpomeň na ty, kteří touto cestou chodívali. Cestu bude lemovat alej asi 120 stromů. Většina z nich už je tam od podzimu zasazena, dalších zhruba 25 k nim přibude letos na podzim. „Loni jsme ještě dokoupili proužky pozemků kolem cesty, abychom tam mohli dosázet další stromy," vysvětluje starosta Srnína Luboš Mlčák. „Budou to jabloně a hrušně, ty tam ještě nejsou." Cestu již totiž lemují třešně, švestky, jeřáby, ale i lípy a duby. Nižší ovocné stromy jsou umístěny v úsecích, kde v blízkosti vedou elektrické dráty. Lidé cestu využívají i v zimě, proto ji obec prohrnuje, když ji zavanou sněhové závěje. Na úpravu polní cesty Srnín – Rájov poskytlo Ministerstvo životního prostředí výraznou dotaci z evropských peněz. Celkový náklad na revitalizaci cesty činil zhruba 1 000 087 korun, z toho má dotace pokrýt 85 procent.

