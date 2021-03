Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Město v příhraničí se svými zhruba sedmi tisíci obyvateli je čím dál krásnější. Ovšem koronavirová krize ho neminula. Obchody i restaurace na náměstí a kolem něho jsou uzavřené, funguje pouze pár výdejních okének. Starosta města Kaplice Pavel Talíř ale ujistil, že navzdory tomu rozvoj města neustane ani v tomto roce.

Jak dopadl loňský rok? Zhatila opatření proti covidu nějaké plány města?

Ani ne, postupovali jsme podle plánu. Bylo to obtížnější, protože lidé nastupovali do karantén, někteří onemocněli, což omezovalo práci městského personálu, takže to trochu drhlo, ale pracovali jsme standardně. V daňové výtěžnosti, co se týká příjmů města, byl mírný propad, ale na druhé straně město obdrželo státní kompenzace, takže bych to neviděl až tak černě.

Co se loni povedlo?

Například jsme zrekonstruovali část ulice Českobudějovické z náměstí dolů pod Slovan. Dále jsme vytvořili klubovnu pro seniory v prostorách budovy gymnázia. Rovněž komunikaci Blansko – Mostky, která je součástí cyklostezky.

Dělala se poměrně rozsáhlá projektová dokumentace na komunikace a opravy kanalizací, což stálo nemalé prostředky. Úpravami prošlo Farské náměstí, vodoměrné šachty pro přípojky vodovodů, aby bylo možné oddělit různé okruhy v Kaplici a v případě potřeby v nich uzavírat vodu odděleně. Také jsme s využitím dotace nakoupili lesní techniku pro městských 900 hektarů lesa. A u Základní školy Fantova jsme dělali dětské hřiště s umělým povrchem.

Do čeho se chystá město pustit letos?

Loni nám nabouralo plány na rekonstrukci sportovní haly pod učilištěm zjištění, že jsou v té stavbě statické chyby takového rázu, že jsme po konzultaci se statikem museli tu halu zbourat. Plocha po ní je nyní připravena k výstavbě. Stavbu bychom chtěli rozjet letos.

Dále máme připravenou výstavbu domu chráněného bydlení na náměstí, který bychom chtěli provozovat společně s domovem pro seniory. Žádost o dotaci budeme podávat v tomto týdnu. Čekáme na dopracování některých detailů v projektu a už máme i stavební povolení.

Rovněž bychom letos chtěli rozjet a dokončit rekonstrukci bazénu na koupališti. A pak samozřejmě běžné opravy komunikací, vodovodů, kanalizace a podobně.

Snažíte se nějak podpořit podnikatele postižené covidovým omezením?

Postupujeme v rámci standardních nařízení vlády. Stát jim poskytl podporu na nájemné ve výši 50 procent, my jsme jim odpustili 30 procent z nájemného městských prostor, takže nájemníkům zbývá hradit dvacet procent.

Daří se městu i nadále rozvíjet možnosti bydlení ve městě?

Na bydlení nezapomínáme. Město například prodalo pozemky na Vyhlídce pod věžákem developerské firmě, která chce stavět dva bytové domy. A další dva bytové domy má v úmyslu postavit jiná společnost v lokalitě Nových domků. Proti tomu se ale postavil Spolek Kaplice 2057, kteří nesouhlasí s vizí, kterou firma představila.

Na Vyhlídce navíc v příštím roce nebo na podzim spustí další z velkých akcí – výstavba obchodního domu Lidl.

Kromě toho budeme upravovat křižovatku u parku pod Vyhlídkou. Také budovat menší parkoviště asi pro 15 aut v Hradišti kvůli rozhledně a rádi bychom vyřešili prostor pro parkování vozidel návštěvníků hradu v osadě Pořešín.

Spolu s nemocnicí chystáte novinku - zavedení antigenního testování na covid v poliklinice…

Ano, poprosil jsem o to nemocnici, na poliklinice je vyčleněno místo pro antigenní testování. Bohužel jenom na nedělní dopoledne, protože více nejsou zdravotníci schopni zvládnout. Pro nás tam bude testovat nemocnice za pomoci armády. Snažíme se tak vyjít vstříc lidem, kteří jezdí za prací do Rakouska.

Pokud na to během starostování najdete čas, jakým zálibám, koníčkům se rád věnujete?

Volný čas trávím doma. Práce kolem domu je stále dost, navíc ho postupně předělávám a stále nejsem hotový. Jinak mými koníčky jsou myslivost, včely, zahrada, příroda. Bydlím na samotě, čili obklopený přírodou. Ale moc volného času mi nezbývá. Což je vidět z toho, že chalupu předělávám už deset let, a pořád není hotovo.