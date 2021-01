Zdroj: Deník

Co vedlo ke vzniku Společnosti přátel Zlatá Koruna?

Zdroj: Václav KrametbauerJaroslav Král: Jednou jsme si říkali se sousedkou Sváťou Kopečkovou, co ve Zlaté Koruně chybí, a došli jsme k tomu, že z hlediska kultury to není žádná sláva. A protože Sváťa je ředitelka multikina, předtím pracovala v Jihočeském divadle, rozhodli jsme se v roce 2012 založit sdružení a podporovat kulturu i společenské dění v obci, aby se místní dali dohromady. Aby tu byly akce, na které přijdou zejména místní.

Jaké byly začátky?

V prvopočátku bylo naším cílem především obnovit Mariánskou pouť a pořádat velikonoční koncert velešínského Chrámového sboru. Pouť byla obnovena na začátku 90. let, ale moc se to nepovedlo, protože se uskutečnily jenom dva nebo tři ročníky. My jsme však věřili, že Koruna má potenciál pouť udělat v tradičnějším duchu. Naštěstí se to podařilo. Takže od roku 2012 se pouť pravidelně koná. Povedla se naštěstí i loni navzdory té složité covidové situaci.

A také z velikonočního koncertu velešínského sboru se od roku 2012 stala hezká tradice. Bezvadně jsme spolupracovali s Maruškou Peškovou, která nedávno zemřela. A my zase jezdili vždy 26. prosince do Velešína na Pavlicu. Jsou to akce, na něž chodí i místní lidé. To nám dělá velikou radost. Pouť je současně setkáním lidí pod lipami, kteří se jinak během roku nepotkají. Na akci se podílí hlavně obec.

Kolik má Sancta Spinea Corona členů?

Osm. Měli jsme krizové období zhruba čtyři roky nazpátek, kdy Sváťa Kopečková už neměla tolik času se společnosti věnovat. Takže asi rok jsem byl jediným členem já a měl jsem všechno na starosti. Zachránila mě moje mladší sestra Markéta, která vystudovala hudební vědu, takže k tomu měla velmi blízko, aktivně se zapojila. Podařilo se jí naše řady rozšířit. Současný počet lidí je tak akorát, protože si neklademe velké cíle na pořádání desítek akcí. Ale tak pět šest akcí ročně. Mladší sestra má na starosti celou dramaturgii. Já už jsem dnes spíše čestný předseda, který pomáhá se sháněním finančních prostředků.

I když je i tento rok z pohledu kultury nejistý, program nejspíš máte připravený?

Ano. Loni jsme chystali koncert souboru Musica Bohemica na říjen. Nepovedlo se. Takže letos je naplánován na červen. Doufám, že v té době už se to povede. Chtěli bychom zachovat velikonoční koncert, uvidíme, jak bude fungovat velešínský Chrámový sbor, kdo ho povede. I když u této akce jsem ještě skeptický, protože připadá na poslední březnový víkend. Pak zbývají tři další akce. Opět Mariánská pouť v polovině srpna, v květnu červnu Noc kostelů a podzimní koncert na přelomu září října. A adventní koncert, který jsme doplnili rozsvěcením vánočního stromku a jarmarkem, který bezvadně zajišťuje školka v čele s paní ředitelkou. Po rozsvícení stromku si mohou lidé zajít na koncert.

Vaše společnost je ale spjatá také s historií…

Ano, s tím souvisí přednášková činnost, protože také jednou nebo dvakrát ročně pořádáme na obecním úřadě přednášky pro místní, kde jsou na programu zajímavá historická témata. Například o Zlatokorunské madoně přednášel Roman Lavička. O tradicích a zvycích na Doudlebsku Honza Šimánek z Jihočeské univerzity, takže zveme i významné hosty. Jedná se většinou o témata blízká Zlaté Koruně.

Také existuje Ensemble Barokní Koruna. Jak s vámi souvisí?

To je hudební těleso. Jsou v něm hudebníci z okolí. Doprovázejí některé akce, jež pořádáme. Například slavnostní zpívanou mši při Zlatokorunské pouti a podobně. Společnost přátel Zlatá Koruna je s tímto souborem propojena. Když je potřeba, Markéta svolá hudebníky z okolí, a jde se na to.

A zaměřujete se na baroko…

Je to tak. To byl vlastně nápad Markéty, která se na barokní hudbu specializuje a má ji ráda. Ale rádi ji máme všichni. Říkali jsme si, že by mělo sdružení nějakým způsobem vyprofilovat. Markéta navrhla, že bychom se mohli soustředit na barokní hudbu, která je pro místní kostel typická. Od té doby je Barokní Koruna synonymem našeho sdružení. Vždy se snažíme, aby alespoň jeden koncert v roce byl na téma barokní hudby.

Co vy osobně máte na Zlaté Koruně nejraději?

Jednoznačně genius loci toho místa. Poslední roky sice žiju v Krumlově, ale do Zlaté Koruny jezdím několikrát týdně. Jednak tam trénuji malé fotbalisty a motám se kolem fotbalu. Pak mám jako zastupitel povinnosti spjaté s obecním úřadem a také tam mám rodiče. Takže v čase bez covidu jsem v Koruně pětkrát šestkrát do týdne. Určitě bych se tam chtěl vrátit natrvalo. Cítím, jak je mi tam u srdce dobře.