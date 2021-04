Zdroj: Deník

„Jedná se o byty sociální, především to budou byty pro seniory,“ říká starosta Loučovic Jan Kubík. „Senioři o ně mají velký zájem. V každém domě budou čtyři nájemní byty, čili celkem Loučovicím přibude šestnáct bytů,“ upřesnil starosta. Byty nebudou velké, o velikosti zhruba 40 až 50 m2 typu 2 + KK a pochopitelně všechny bezbariérové. Zajímavostí je, že se přesto nepočítá s výtahy, ačkoliv byty budou v podlažích nad sebou.

„To umožňuje skutečnost, že domy vzniknou ve svažitém terénu,“ vysvětlil Jan Kubík. „Byty budou dvouúrovňové. To znamená, že horní byty budou mít vstup seshora, spodní zespoda. Nikde nebudou žádné schody.“

Obyvatelé horních bytů budou mít k dispozici balkon, spodní malou terásku. Nájemné v těchto obecních bytech by nemělo překročit přijatelnou mez. „Nájemné nebude tržní, tyto domy stavíme s dotacemi,“ přitakal starosta. „A to se dvěma dotacemi, navíc jsme si na realizaci vzali úvěr. Dotace činí kolem 25 milionů korun, 30 milionů korun je úvěr. Už stavíme, hotovo by mělo být do roka a půl. Někdy v létě příštího roku by tedy měly být hotové první dva domy.“