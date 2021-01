Zdroj: Deník

Město s bohatou historií i současností ani v době boje s koronavirem nerezignovalo na svůj další rozvoj. Začne uskutečňovat pozoruhodné projekty.

Jaký byl pro Krumlov minulý rok?

Dalibor Carda: Změna po vypuknutí pandemie koronaviru byla obrovská. Klesla prudce turistická návštěvnost. Během rozvolnění v letním období jsme si ale díky tuzemským návštěvníkům na turistickou sezonu nemohli vůbec stěžovat. Myslím, že se i dost zaplnila ubytovací zařízení. Se znovunastolením proticovidých opatření zase všechno spadlo na nulu. Mám hlavně velikou obavu o všechny provozy a živnostníky, kteří žijí z cestovního ruchu. Doufám, že stát jim trochu pomůže.I my jako město se jim snažíme v rámci možností vyjít vstříc. Například jim odpouštíme třetinu nájemného. I my ale čelíme negativnímu dopadu, snažíme se zachránit pracovní místa a musíme sahatk opatřením, jako je zvýšení některých poplatků, což opozice vesele kritizuje.

Musí město pro tento rok upustit od některých plánovaných akcí?

V koalici jsme se dohodli, že bychom neradi omezovali nějaké investiční záležitosti a rozvoj města. Tak jsme se rozhodli, vzhledem k tomu, že má město docela malé úvěrové zatížení, že si půjčíme ještě 28 milionů korun do tohoto roku, abychom vykryli schodek rozpočtu. Je to splátkově zvládnutelné, nevidíme v tom žádný problém. Čili po této úpravě budeme na to mít v rozpočtu téměř 130 milionů korun, což je, vzhledem k současné situaci, poměrně velká částka. To znamená, že akce na rozvoj města nezastavujeme a ty důležité věci bychom chtěli udělat.

To jsou které?

Příprava území v areálu bývalých kasáren ve Vyšném na obytnou čtvrť. Dále revitalizace městského hřbitova, v první řadě jeho cestního systému a příprava vybudování prakticky nové zimní arény. Kromě toho je z naší strany vše připraveno a hotovo pro developera, který má začít budovat novou obytnou čtvrť v areálu bývalé Jitony. Dojde také na obnovu vodovodů a kanalizací či odvodnění základní školy v ulici T. G. Masaryka.

Momentálně je jedním z hlavních úkolů připravit očkovací centrum. To v nemocnici, o níž jste spolu s vedením nemocnice uvažovali, asi nebude?

Pro vybudování očkovacího centra v současnosti připravujeme všechna opatření, o která nás požádal kraj. Nemocnici hejtman odmítl. Centrum tedy bude ve sportovní hale, což pro nás bude trochu komplikovanější. Myslím ale, že to zvládneme. Centrum by mělo být kompletně vybudované asi během dvou tří týdnů. Pak by se mělo stát součástí celostátního systému. Poté už bude záležet jenom na dodávkách vakcíny, jak budeme schopni očkovat. Hala je bezbariérová, dá se tam dobře přijet, lidé budou využívat parkoviště béčko pro autobusy, protože jsou teďk hale dva přístupy. Přes historickou lávku a směrem od plaveckého bazénu je vybudovaná nová lávka.

Jak na vás jako na starostu působí prázdné město?

Je to obrovský nezvyk pro všechny, co tu pracujeme. Vidět osiřelé náměstí je trochu stresující. Věřím ale, že po stabilizace situace se k nám turisté vrátí. Už proto, že zřejmě spousta z nich bude mít obavu vycestovat za hranice. Třeba já se chystám, že s manželkou vyrazíme po republice. Naložíme na auto kola a pojedeme po místech, na která jsme doposud neměli čas. Myslím, že podobně to udělají i jiní. Bude to mít dvojí účinek. Jednak se trochu porozhlédneme po naší zemi, přitom se vzájemně podpoříme tím, že budeme peníze nechávat u nás. V Krumlově bychom návštěvníky moc rádi pozvali na exkluzivní událost, kterou je výstava známého ilustrátora Jindry Čapka v klášterech. Je připravena a je skutečně neuvěřitelně krásná… Věřím, že přiláká spoustu rodičů s dětmi. Budeme rádi, když turisté přijedou i kvůli takovým zajímavostem, jako jsou Museum Fotoateliér Seidel nebo Art Schiele Centrum.