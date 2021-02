Zdroj: Deník

„Na jaře ty panely u čekárny vyměníme,“ říká starosta Srnína Luboš Mlčák. „Využijeme na to panely, ze kterých býval chodník na návsi. Použijeme ty nejlepší, dobře zachovalé. Řekl bych, že do konce dubna to bude hotové.“

Cestička z panelů ale pokračuje podél silnice dál kolem svodidel směrem ke Zlaté Koruně. Lidé tudy chodí na vlakové nádraží. Cesta je úzká, což chodcům nevadí, ale obci to brání v údržbě.

„Na úpravu terénu a rozšíření cesty za svodidly směrem k železniční dráze využijeme zkompostovaného biodpadu. Postupně ho tam navezeme,“ uvedl starosta. „Potřebujeme tam totiž projet traktorem, abychom to mohli udržovat alespoň v zimě.