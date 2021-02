Zdroj: Deník

V obci funguje oblíbená služba, kdy v letní sezoně denně svážejí posečenou trávu a ustřihané větve od jednotlivých domů techničtí pracovníci obce.

„Zpočátku tento biologický odpad vozili jenom z nové bytové zástavby, protože tam mají lidé malé zahrádky,“ vysvětluje starosta Dolního Třebonína Pavel Ševčík. „Jenže časem začali svážet trávu z celé obce. A v poslední době už se to zvrhlo natolik, že to chlapi přestali zvládat. Nedá se tedy nic dělat, lidé dostanou kompostéry, abychom svoz rostlinného odpadu utlumili.“

Obec získala dotaci na pořízení kompostérů. „Dostaneme kontejnery, kompostéry asi za čtyři miliony korun,“ říká starosta. „„Přijde nám zhruba čtyři sta kontejnerů, ale zřejmě až někdy v polovině sezony. Rozdělíme je podle velikosti zahrad. Pokud budou lidé potřebovat odvézt něco většího, mohou se na nás obrátit a my jim to odvezeme. V tom odpadu ale nesmí být nic, co tam nepatří, protože pak s tím máme velké problémy,“ dodal Pavel Ševčík.

Plastové nádoby na kompostování trávy a listů obce mohou propůjčit lidem, aby ulevily skládkám a černým kontejnerům.