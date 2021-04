Loňský rok nebyl pro nikoho lehký. Jak se dařilo Loučovicím v plnění svých záměrů?

V loňském roce jsme se věnovali především přípravě větších projektů, které začínáme letos uskutečňovat. Největším projektem je výstavba sociálních bytů. Dále letos zahájíme budování základního technického vybavení pro jedenáct parcel na rodinné domy v lokalitě Dvorečná. K tomu potřebujeme kanalizaci a vodovod do této lokality a připojit nové zdroje pitné vody. A ještě se nám letos povedlo dohotovit dokumentaci a povolení na výstavbu plynovodu na starém sídlišti i dotáhnout po stavební povolení výstavbu Vltavské cyklostezky. Takže projektů je dost. Připravovali jsme je poslední tři roky a teď se nám to všechno sešlo a rozjelo, takže práce budeme mít nad hlavu.

Jak je na tom obec z hlediska bydlení? Jaké mají místní možnosti?

Výstavbu nových sociálních bytů ve čtyřech domech už jsme zahájili zhruba před měsícem, parcely pro rodinné domy vzniknou v osadě Dvorečná. Přímo v Loučovicích pozemky na bytovou výstavbu nemáme, proto se musíme dívat do lokalit kolem. Máme dvě sídliště – staré a nové panelové, volné plochy pro výstavbu tu nejsou. Sama obec vlastní 45 bytů, většinou v činžovních domech rozmístěných různě po obci. Většina bytů náležela papírně, a pak je postupně rozprodávala, paneláky jsou z devadesáti procent původně papírenské.

Důležitými pomocníky obce jsou hasiči. Jak je podporujete?

V letošním roce opět pokročí rekonstrukce hasičské zbrojnice. Projekt na její renovaci máme připravený už tři čtyři roky, sháněli jsme dotaci, což se povedlo až loni. Přislíbilo nám ji ministerstvo pro místní rozvoj. Interiér zbrojnice již máme opravený, hasičárnu zateplenou, nyní se jedná o výměnu střechy, vyasfaltování dvora a opravu hasičských garáží. S dotací ve výši 2,5 milionu korun se nám letos povede hasičskou zbrojnici dodělat komplet.

Potřebovali byste do Loučovic nalákat turisty. Daří se obci podnikat něco v tomto směru?

Projekt velká voda, kdy bychom chtěli využít řeku v úseku divoké vody pro milovníky vodních sportů, momentálně spí, protože dosáhnout potřebných povolení je velmi složité. Není na to doba. Ale začínají se opravovat budovy v centru obce, v nichž by měla začít fungovat turistická infrastruktura, především ubytování. Jsme rádi, že o ty objekty začal být zájem v soukromém sektoru. Byli jsme taková Popelka na Lipensku a je fajn, že už jsou lidé ochotni investovat v Loučovicích. A obcí povede kolem řeky úsek Vltavské cyklostezky, který intenzivně připravujeme. Myslím, že to bude jedna z hlavních tepen cyklostezek, jež bude hojně využívaná. Kromě toho běží společný projekt s Lipnem na vybudování sjezdovky v lokalitě nádraží Lipno nad Vltavou. Tam by v budoucnu měla být jedna sjezdovka s lanovkou napojená na náš katastr. Lidé se pak přímo z vlakové zastávky dostanou do systému sjezdových drah ski areálu.