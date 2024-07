„Mně to říkala tchyně, že je jí normálně, má je na zahradě. Nechtěla jsem jí to napřed věřit, vypadá to jako lilie a ty jsou jedovaté, ale pak jsem to viděla na vlastní oči, jde, utrhne si květ a sní ho. A je tady pořád s námi!“ smála se Eva Cieslarová z Větřní, když popisovala, jak se o denivkách dozvěděla. „Opravdu to vypadá jako lilie, hlavně ty květy, ale lilie to nejsou.“

S liliemi mají denivky podobně rostlé květy, šestičetné kalichy, na rozdíl od nich ale nejsou jedovaté, právě naopak (pozor, to platí pro lidi, s kočkami to je jiný příběh). Denivky jsou jedlé, a to úplně celé, od květů až po hlízy. V Číně se pěstují po tisíciletí jako léčivka i jako potravina, na internetu nebo v asijských obchodech jsou běžně k dostání jejich sušené květy, které se přidávají například do vietnamských polévek, do salátů nebo na cukrářské výrobky.

Poupata květů se dají podusit, usmažit v těstíčku, povařit v páře nebo dokonce naložit do octa, zatímco květy se konzumují čerstvé nebo sušené. Čerstvé květy utržené z rostliny mají konzistenci podobnou ledovému salátu a velmi jemně nasládlou chuť.

Výhonky je nejlepší dát si mladé ještě na jaře, kdy je uříznete těsně nad zemí, a použít je můžete třeba do zeleninových směsí. Hlízy zase v době, než se objeví stonky s květy, tj. brzy na jaře, ale i na podzim. A nebojte se, že tím rostlinu zničíte. Celou rostlinu vykopnete, odřežete hlízky z oddenků a celou ji můžete znovu zasadit, aby mohla dál růst.

Pozor na záměnu s jedovatou lilií

Květy mají denivky podobné jako okrasné lilie zlaté nebo velkokvěté, celá rostlina ale vypadá úplně jinak. Zatímco lilie mají hustě olistěnou lodyhu a vyrůstají z cibule, denivka má neolistěný stvol s květy na konci a její listy vyrůstají z oddenků přímo ze země.

Podle staršího taxonomického členění se denivky řadily do čeledi liliovitých, dnes jsou řazeny do čeledi asfodelovité (kopíčkovité).

Pro kočky jsou smrtící

Podle webu Ústavu ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity Brno jsou denivky (Hemerocallis spp.) speciálně pro kočky toxické celé rostliny (včetně pylu), obdobně jako lilie. „Toxická/smrtelná dávka je pro kočky velmi nízká, asi dva okvětní lístky či jejich ekvivalent,“ varuje ústav. „Příznaky otravy: žízeň, slinění, zvracení, nejprve může být zvýšený výdej moči, později naopak snížený výdej moči, dehydratace, poruchy koordinace, ulcerace v dutině ústní, neurologické příznaky - následek selhání ledvin, smrt.“

Podle americké Food and Drug Administration jsou denivky stejně jedovaté jako asijské a další okrasné lilie. Pokud máte podezření, že vaše kočka snědla jakoukoli část rostliny nebo její pyl nebo se i jenom napila vody z vázy, ve které denivky či lilie jsou, je třeba okamžitě vyhledat veterinární pomoc. Sebou vezměte vzorek květiny nebo ji alespoň vyfotografujte.