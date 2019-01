České Budějovice - Poslední roky se rozmáhá trend příměstských táborů. Na rozdíl od klasických táborů, kdy rodiče neviděli své dítě klidně i celých čtrnáct dní, připravují instruktoři program přes den, ale večery již každé dítě tráví doma se svou rodinou.

Příměstský tábor. Ilustrační foto. | Foto: Radka Kmochová

Stejně tak víkendy, příměstské tábory totiž trvají pouze od pondělí do pátku. Jsou proto ideálním řešením pro rodiče, kteří chtějí dopřát svému dítěti zajímavý program v čase, kdy oni sami jsou v práci.



Rodiče si mohou vybrat z široké palety zaměření, které organizátoři příměstských táborů nabízejí. Některé jsou zaměřeny více sportovně a děti mohou zažít pět dní plných tance, juda či jízdy na koni. Lenka Balážová z českobudějovického zájmového spolku M-tes uvedla, že se snaží každý rok rozšiřovat nabídku příměstských táborů: „My máme přes rok různě zaměřené kroužky a snažíme se na ně navazovat i tábory. Letos máme nový youtuberský a indiánský tábor. Největší poptávka je po táborech se zvířaty, třeba s koňmi, anebo právě po tom youtuberském.“



Existují také tábory, které jsou zaměřené na rozvoj cizího jazyka. Lenka Muselová z českobudějovické sugestopedické jazykové školy Lingo uvedla, že poptávka po příměstských táborech je velká. Letní tábory provozují již několik let a letos mají už jen posledních několik míst: „Každý rok máme nějaké téma, které provází celý tábor. Letos je to detektiv, děti budou hledat stopy a vyhodnocovat různé indicie. Není to kurz, je to prožitkově zažívaná angličtina. Základem je, že děti příjemně stráví čas, jsou venku a cizí jazyk se přenese ze školních lavic do reálného života.“ Také jazyková škola Aslan nabízí příměstské tábory s angličtinou. Pro velký zájem přidali neplánovaně i další termín, na který mohou zájemci přihlásit své děti. Na něm budou děti od jedenácti do čtrnácti let odhalovat tajemství dračí věže.

Nabídka je opravdu široká a snad každý rodič v ní dokáže pro své dítě najít vyhovující program. Jen organizátoři z Domu dětí a mládeže v Českých Budějovicích nabízejí osmnáct různých táborů pro děti. Některé jsou již plně obsazeny, ale zájemci si ještě mohou vybrat z několika volných termínů. Nabízejí tábory spojené například se softballem, aikidem, turistikou nebo stolním tenisem.



Nejčastěji jsou tábory připravené pro děti od sedmi do patnácti let. Zájemci však najdou pobyty i pro mladší děti. Například Baby Centrum Šikulka, které sídlí na Rudolfovské ulici, nabízí tábory pro děti od dvou let. Také českobudějovické Salesiánské středisko mládeže nabízí program nejen pro školáky, ale i pro děti od čtyř let, který má letos téma kouzelný dopis.



Nicméně, příměstské tábory nejsou levnou záležitostí. Ceny za pět dní se pohybují od tisícovky do tří tisíc. Mezi nejlevnější patří ty, které nemají úzké zaměření. Mezi nejdražší patří pobyty spojeny s výukou cizího jazyka nebo jízdy na koních.



Student Ota Schacherl je zastáncem spíše klasických táborů, na které několik let jako účastník a později i jako vedoucí jezdil: „Připadají mi lepší, protože se tam můžou děti víc poznat, něco se naučit a možná trochu změnit k lepšímu. Taky mi přijde dobré, že jsou v přírodě a dostanou se mimo město.“



Kateřina Kalistová si příměstské tábory naopak pochvaluje. Minulý rok se ho poprvé zúčastnil její mladší bratr, který se chystá znovu i letos: „Rodiče měli strach, jestli by se bratr zvládl postarat sám o sebe na normálním táboře, a tak jako první alternativu zvolili příměstský tábor. Byli jsme překvapeni. Štěpán se tam každý den těšil, vydováděl se s kamarády, mezitím co rodiče mohli být v práci, zároveň jsme ale věděli, že nestrádá, protože se stravoval doma.”

