Na to, že v Loučovicích na Českokrumlovsku žije necelých čtrnáct set obyvatel, kulturní vyžití by jim mohli závidět v nejednom z velkých měst. Svůj podíl na tom má bezesporu Jana Grammetbauerová, která se k pořádání kulturních akcí dostala coby knihovnice.

Masopust v Loučovicích. | Foto: Vlasta Slípková

„Mám ráda akčnost, práci s dětmi, baví mě vymýšlet pořád nové věci, posunovat pomyslnou laťku,“ uvedla. Loučovické peklo, čarodějnický rej, stezka odvahy, dětský karneval, masopust – to jsou jen některé z akcí, které se v Loučovicích staly oblíbenými. „Masopust je moje srdcovka. To je hodně dobrý relax. Ostatní akce jsou trochu i o stresu, aby to klaplo, aby vyšlo počasí a tak dále. Masopust se prostě žije a je jedno, jestli sněží, fouká, svítí sluníčko, užíváme si ho všichni,“ řekla Jana Grammetbauerová.