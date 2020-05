A hned ráno se ukázalo, že zájem o školky je veliký. Například do MŠ Tavírna v Českém Krumlově děti chvátaly s rozzářenými obličeji. Nemohly se dočkat kamarádů, ale těšily se i na učitelky. Roušky odložily v šatně, u dezinfekčního stojanu si očistily ručky a hurá do herny.

Rozárku přivedla maminka Eva Čejková. Dcerku předala učitelce na chodbě u dřevěného plůtku, který tam dříve nebyl. To aby rodiče nepokračovali dál až do učebny, jak byli dříve zvyklí. „Rozárce chyběla společnost,“ líčila Eva Čejková. „Bylo hezky, děti nemusely být už zavřené doma, tak se to dalo zvládnout. Ale ve školce na ně mají daleko víc času. Mohou s nimi víc tvořit, přece jenom doma rodič potřebuje pracovat, má povinnosti, nemůže se dětem tolik věnovat. Vše potřebné, jak to bude ve školce fungovat, jsem se dozvěděla na internetu, přišla mi také SMS zpráva ze školky.“

Český Krumlov včera otevřel všech sedm mateřských škol. „Zájem o znovuobnovení provozu je ze strany rodičů enormní,“ zdůvodnil pondělní otevření školek starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. „Vzhledem k tomu, že se koronavirová situace vyvíjí velmi dobře a život se pomalu vrací do běžných kolejí, tak už prakticky neexistuje důvod nechávat školky nadále zavřené,“ míní.

„Myslím, že přijde hodně dětí,“ říkala ředitelka MŠ Tavírna Ivana Poláčková. „Nepožadovali jsme, aby se přihlásily, uvidíme, kdo přijde, a kdo ne.“ Dětí ve školce ale rychle přibývalo.

„Přivedla jsem dvě děti, Pepu a Tondu,“ říkala maminka tří dětí Barbora Berková. „Těšili se strašně moc, i proto, že tu mají babičku. Do školky jdou úplně v pohodě. Jenom teď musím ještě vyplnit prohlášení, že jsou zdraví.“

Město obnovilo provoz školek za zpřísněných hygienických podmínek, vybavilo je stojany na dezinfekci, rukavicemi a dalšími ochrannými prostředky.. Provoz mateřských škol se řídí metodikou ministerstva. V prostorách školy děti a učitelé nemusí roušky nosit. Exponovaná místa ve školách, jako kliky, zábradlí, spínače světla apod., se musí několikrát za den dezinfikovat. Místnosti větrají každou hodinu po dobu nejméně pěti minut. „Po odchodu rodičů musíme vydezinfikovat šatny a další prostory,“ doplnila ředitelka školky Ivana Poláčková. „Kromě větrání budeme hodně času trávit na zahradě. Děti si musí často mýt ruce a dezinfikujeme také stolky. Odpoledne následuje úklid a dezinfekce všech tříd. Tak snad to bude stačit.“

Nástup dětí posunulo na pozdější termín jen zhruba patnáct rodičů.