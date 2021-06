„Nemohli jsme udělat klasický dětský den, tak jsme pro děti vymysleli rybářskou soutěž,“ řekl ředitel KIC Stanislav Trs. „Děti jsou venku a současně jsou tu zajištěny rozestupy.“

O občerstvení se přímo na místě postarala kinokavárna, o dostatek ryb v rybníce Pstruhařství Mostky.

Děti se svým doprovodem tak v sobotu dopoledne kolem dokola obsadily Rožnovský rybník u Hubenova. V letním vedru ale ryby moc nebraly. Přesto měli někteří malí rybáři na úlovky štěstí.

Devítiletá Eliška Hádová z Kaplice se zrovna radovala z vytaženého kapra. „Zabrali nám hned dva kapři za sebou,“ říkala radostně. „První měl 36 centimetrů. Druhý začal brát hned, jak jsme nahodili, ten měl 47 centimetrů. Rybařím poprvé, zhruba deset minut,“ smála se. „Ještě jsem chytala v Třeboni na výlovu. Líbí se mi to. Taťka trochu pomáhá - jenom vytahuje.“ „Spíš já vytahuju,“ ozval se sedmitelý bráška Gabriel. „Těšila jsem se sem,“ pokračovala Eliška. „Bylo mi jasný, že výlov v Třeboni hned tak nebude. Ty ulovené kapry radši pouštím. A jeden mě počůral. Hned ten první,“ smála se.

O kus dál mezi četnými rybáři trpělivě seděl u svého prutu v doprovodu své babičky Tomáš Kolář ze Soběslavi. Tomu rybaření nebylo cizí. „Chodím na ryby s dědou. Tady na tom rybníku jsem ale poprvé. Zatím jsem tu žádnou rybu neulovil.“ „Máme už snad desátý záběr, a pořád nic,“ přidala jeho babička Růžena Kolářová z Českých Budějovic. „Kluci si sem přijeli zachytat. Támhle naproti je s dědou druhý vnuk. Těm se daří o něco líp.“

Stanislav Trs mířil s metrem k dalšímu ulovenému pstruhovi. „Má 32 cm, číslo 29,“ zapisoval. „Jsem pořád první?“ ptal se šestiletý Péťa Šulek z Kaplice. „Už mají čtyři ryby a zatím se zdá, že jsou první,“ přitakal Stanislav Trs. „Mají kapra, dva pstruhy a předtím, když byli na druhé straně, tak i candáta, měl 30 centimetrů.“ Petr Šulek, kterého doprovázel tříletý bratr, chodí na ryby s tatínkem. „Pozor, uhněte, jdu nahazovat,“ hlásil. „Počkej, ještě přidáme žížaly,“ brzdil ho táta.

Břeh Rožnovského rybníka neskýtal žádný stín, je to totiž nový rybník, vybudovaný přede dvěma roky. „Je to chovný rybník města,“ říkal Karel Vavřík, pracovník KIC Kaplice. „Takže jinak se tu ryby nesmí chytat. Před soutěží byl rybník více zarybněn, jsou v něm pstruzi, kapři, amuři, koi kapři, ale i candáti a štiky. S účastí dětí jsme spokojeni, chytá 24 rybářů, akorát by ryby mohly víc brát. Soutěž by měla trvat do poledne, ale možná se prodlouží, protože ryby moc neberou. A už musím jít támhle zase měřit úlovek…“

V ceně startovného byla jedna krabička návnad a dva ulovení pstruzi. Lovili se kapři a pstruzi, jiné druhy ryb museli lovci vrátit do vody. Pro děti byly připraveny medaile s cenami, žádný účastník neodešel s prázdnou.