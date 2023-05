Pokud ještě pochybujete o tom, zda jsou čarodějnice skutečné, je vidět, že jste ještě nebyli ve Velkých Skalinách na Českokrumlovsku. Právě tady pořádaly svůj rej. A těžko říct, zda se všichni účastníci z připravené stezky vrátili…

Pekelná šlechta Großberg Teufel's pořádala ve Velkých Skalinách čarodějnický rej. | Foto: Se svolením Jana Križana

I přes nepřízeň počasí se čarodějný rej ve Velkých Skalinách na Českokrumlovsku vyvedl. Začátek celé akce se nesl v poklidném rodinném duchu, na děti čekala spousta disciplín, které si velmi užívaly a odměnou jim byly sladkosti. Těm, kteří se navrátili ze stezky živí a zdraví :-), dárky od partnerů akce.

Děti s čarodějnicí Jiřinkou zaklínaly počasí, které nakonec kouzlu staleté čarodějnice a dětem podlehlo a vydrželo až do rána. Ale co by to byl za čarodějnický rej bez pohádky, vyprávěl nám ji čaroděj Dobroděj. Klasikou byla Perníková chaloupka, kterou si užili jak malí, tak velcí. Nechyběly ani čarovné tanečky, mašinka a stálice pekelné šlechty, Macarena, kterou si užili všichni přítomní.

Zapálení vyvolené čarodějnice oplakal nejeden čaroděj, ale co naplat, obětování bylo pro tento staletý obřad hojnosti a plodnosti nutné. Poté následovala after party, na které zněly hity devadesátek.

Přes chladné počasí se i tak akce vyvedla a my, pekelná šlechta, děkujeme všem dětem i rodičům za účast. Děkujeme také SDH Benešov nad Černou za technickou podporu a pomoc. Za fotky Kájovi Vavříkovi a všem, kdo podpořili sbírku/ kasičku pro pana Romana, který by kvůli své těžké nemoci potřeboval pořídit jezdící sedačky na schodiště, aby mohl ven a nemusel trávit život jen mezi čtyřmi stěnami.

V neposlední řadě patří obrovské dík i partnerům akce.

Na sobotu 27. května připravujeme ještě pro pana Romana Benefiční pochod na Kohout, pokud se chcete přidat, sledujte naše stránky Großberg Teufel's, z.s.

Jan Križan