V kaplické Základní škole Fantova se dokonce musejí zabývat peticí skupiny rodičů, kteří kategoricky nesouhlasí s tím, aby si dítě muselo dělat testy, a už vůbec, aby mu test na covid prováděla jiná osoba, a muselo užívat jakoukoliv ochranu dýchacích cest. „Tuto petici už jsem projednávala s krajskou hygienickou stanicí i s právníkem,“ sdělila ředitelka školy Jana Drdáková. „Rodičům zašlu odpověď ve smyslu, že dokud soudní judikát nedá za pravdu jedné nebo druhé straně, bude naše škola dodržovat současné platné mimořádné opatření, kdy je podmínkou vstupu dětí do školy absolvovat antigenní test a nosit roušku. Rodiče, jež mi petici předali, ale zatím opatření respektují.“

Školy si nyní vyhodnocují první testování. „Měli jsme vše připravené, se správnými rozestupy, ale naše představy trochu zhatili netrpěliví rodiče,“ podělila se o prvotní zkušenosti školy Jana Drdáková. „Někteří rodiče, kteří chvátali, pokyny pedagogů nedodržovali, a místo, aby chvíli počkali, brali testy pedagogům pod rukama. Takže sektory pro testování v chodbách pro jednotlivé třídy trochu rozšíříme. Testování nejvíc řešili rodiče prvňáčků, což plně chápu. U žáků, které rodiče nedoprovázeli, nebyl s testováním vůbec žádný problém.“ Na druhé straně ředitelku školy potěšilo, že všichni rodiče měli respirátory a děti roušky, i když se někteří ptali, proč dítě musí mít ve třídě roušku, když je negativní. „Tak to prostě stanovuje mimořádné opatření,“ konstatovala Jana Drdáková. „Myslím, že rodiče byli nervózní z testování více než děti.“

Stejný dojem měla i maminka prvňáčka Michaela Čutková z Blanska. „Řekla bych, že děti to zvládají lépe než rodiče. Pro rodiče je to stres, když vidíte fronty a víte, že to testování není příjemné,“ říká. „Já pracuji ve zdravotnictví, mně to tak nepřijde, ale jinak by to na mě působilo také stresově. Děti to opravdu dávají líp. Náš malý se nechtěl sám stírat, tak jsem pořídila testy ze slin, a jsem ráda, že škola na to přistoupila.“ Michaela Čutková měla náročné ráno. „Jsem totiž po noční v nemocnici. Jsme rádi, že už začala škola. Byla bych s Petříkem doma, ale vidím, že potřebuje kolektiv, potřebuje se začleňovat mezi děti.“

V křemežské základní škole vytvořili testovací centrum z tělocvičny. „Dnes nám nastoupily děti první a druhé třídy, příští týden půjdou do školy děti třetí, čtvrté a páté třídy,“ informoval ředitel školy Jiří Thám. „Vzhledem k tomu, že prvňáčci a druháci chodí do školní družiny, přicházejí relativně postupně. V tělocvičně máme rozestavěné stolky, takže můžeme otestovat i hodně dětí najednou.“ Testování se odehrálo bez větších problémů. „Rodiče pochopitelně přišli s dětmi, trochu trváme na tom, aby dětem provedli výtěry sami rodiče.“ Také ne všem rodičům ve Křemži se testování dětí zamlouvá. „Dostal jsem dva tři maily, v nichž se rodiče ptali, jaké mají možnosti, když testování odmítají. Jedni mě vyzvali k občanské neposlušnosti. Protesty ale nebyly nijak dramatické.“

Veselo bylo po dlouhé době i v Mateřské školce v Netřebicích. Testování dětičky nijak nerozhodilo. „Děti to zvládly, rodiče hůř,“ směje se ředitelka Jana Srogončíková. „S testováním vůbec není problém, děti to snášely v pohodě. Bylo to jenom na kraj nosíku, trošičku je to pošimralo. Problém jsou jenom rodiče, kterým se testování dětí nelíbí.“ Kromě jednoho přišlo do školky všech osm dětí. K obědu ke své velké radosti dostaly pizzu. „Děti byly rády, že jsou ve školce. Líbilo se jim tu, jsou spokojení,“ dodala s úsměvem Jana Srogončíková.