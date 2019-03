Brloh – Ještě před prvním jarním dnem, v úterý dvanáctého března, se v brložské škole konalo jarní tvoření pro děti.

Ivana Klementová si již po několikáté připravila zajímavý nápad na jarní výzdobu na špejlích, kterou si doma mohou děti zapíchnout třeba do květináče. Nasnadě bylo, abychom se při tvoření drželi, i vzhledem k tématu, jarních a velikonočních motivů. Děti i s maminkami vyráběly pestrobarevné kytičky, motýlky, zajíčky, ovečky… Ovšem dětská fantazie je obrovská a někdy se prostě nechce omezovat zadanými předlohami, a tak někteří vytvořili až lehce abstraktní díla a my můžeme jen dumat nad tím, co vlastně představují. Nakonec si děti mohly poslechnout pohádku. Byl to zkrátka příjemně strávený čas v milé společnosti. Ivo, už se těšíme na příště!