Křemže - Na nové hřiště se mohou těšit děti z Křemže.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

Už brzy si budou moci vyzkoušet různé prolézačky a ostatní hrací prvky, které pro ně městys přichystal. Pracovníci technických služeb je nyní dávají postupně dohromady.

„Složené je pak převezeme na místo, aby si je děti mohly ještě letos užít. Pokud tedy bude dobré počasí. Hřiště se bude nacházet u školy,“ řekl starosta Křemže Josef Troup.

Podle jeho slov by se nových hřišť měly dočkat i děti z ostatních křemežských osad. „Máme už dvě sestavy pro osady Chlum a Chmelná. Pokud to bude možné, pořídili bychom je v příštích letech i do ostatních osad,“ řekl Josef Troup.