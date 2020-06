Letošní sezóna v Českém Krumlově začala před pár týdny. Historické centrum nabízí řadu aktivit pro rodiny s dětmi. Od středověké bojovky, po fotografování jako na počátku století až po relax u rybníka, který je nedaleko hlavního náměstí.

V kamenném sklepě je alchymistická laboratoř, kde se děti dozví, jak se míchaly nejrůznější lektvary. | Foto: Archiv Kláštery Český Krumlov

Výlet do Českého Krumlova se dá zjednodušit na cestu k zámku, procházku v křivolakých uličkách, oběd u Vltavy a tím návštěva památky UNESCO končí. Město ale nabízí mnohem víc než hodinovou lekci z historie. Stačí jeden krok z hlavní pěší zóny na ulici Latrán do areálu Klášterů a máte o zábavu na půl dne postaráno. Když se řekne „klášterní komplex“ asi málokoho napadne, že právě zde lze zažít něco dobrodružného. Vstup je přes Řemeslnou uličku, kde mají své dílny kovář, brašnáři, sklářka, hrnčíř nebo barvířka. V každé dílně si můžete vyzkoušet základy řemesla a svůj výrobek odnést domů. „Většinou děti nejvíc baví, když míchají barvy a malují na hedvábí. Vidí, že se dá během chvilky vykouzlit originální barevná kompozice,“ říká barvířka Kristýna Blažková, která studovala módní návrhářství v Písku a textilní design na univerzitě v Linci. Pár metrů od její dílny je vstup do Interaktivní expozice lidských dovedností, která provede rodiny s dětmi světem středověku křížem krážem.